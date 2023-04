Disponibili tvOS 16.4.1 e HomePod Software 16.4.1

Apple ha rilasciato l’aggiornamenta a tvOS 16.4.1 per Apple TV e l’aggiornamento software a HomePod 16.4.1 per gli HomePod e gli HomePod mini.

Nelle note di rilascio Apple indica che l’aggiornamento di HomePod include miglioramenti in termini di performance e stabilità. Apple non ha indicato note di rilascio per l’aggiornamento di tvOS ma è probabile che integri simili migliorie in in termini di performance e stabilità.

È possibile impostare l’Apple TV in modo che installi automaticamente gli aggiornamenti non appena sono disponibili. basta andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e attivare “Aggiornamento automatico”. Ovviamente è possibile aggiornare manualmente Apple TV andando su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e selezionando “Aggiorna software”. Se è disponibile un aggiornamento, basta selezionare Scarica e installa: al termine del download, l’Apple TV si riavvierà, preparerà l’aggiornamento e poi lo installerà. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple TV si riavvierà automaticamente.

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa sul proprio iPhone, iPad o Mac: basta aprire l’app Casa, toccare Altro, quindi quindi su Impostazioni abitazione e Aggiornamento software. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, bisogna selezionare Aggiorna. Se non è disponibile un nuovo aggiornamento, è possiile selezionare HomePod per attivare gli aggiornamenti automatici e installare automaticamente il software più recente quando è disponibile. Aggiornamento software indicherà anche se l’HomePod è già aggiornato e mostrerà il software di HomePod installato.

Durante l’aggiornamento, sulla parte superiore dell’HomePod appare una luce bianca che ruota. L’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Assicuratevo che l’HomePod resti collegato alla rete elettrica mentre viene eseguito l’aggiornamento.