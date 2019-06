BeatsX, auricolari wireless parenti di AirPods in saldo su Amazon: solo 71€

Se volete possedere un pezzettino della tecnologia di AirPods, ad una frazione del prezzo correte su Amazon dove oggi trovate al prezzo più basso di sempre le BeatsX a solo 71,21€.

Questi auricolari wireless rappresentano al momento, tanto più a questo prezzo, il miglior compromesso possibile in fatto di tecnologie apple nel rapporto tra costi e prestazioni. Condividono infatti (con le Powerbeats 3, le Solo3 e le Powerbeats Pro) la tecnologia di base delle AirPods. Sono infatti basati sul chip wireless Apple W1 che rende più semplice l’accoppiamento con iPhone e dispositivi della Mela, oltre a migliorare trasmissione senza fili e ridurre i consumi per una autonomia superiore.

BeatsX (qui tutte le informazioni ufficiali) “risparmiano” su alcuni aspetti rispetto agli AirPods. Non sono infatti completamente separati e privi di cavi, ma in compenso hanno una lunga autonomia (8 ore con una ricarica completa) mentre con la ricarica rapida di 5 minuti si ottengono fino a 2 ore di autonomia di riproduzione. Secondo diverse fonti (come Cnet) offrono in compenso una riproduzione audio di qualità superiore rispetto agli AirPods, in particolare con bassi più potenti. In più possono essere ricaricate con il cavo Lightning, mediante il connettore che da anni usiamo per ricaricare iPhone e iPad, le prime Apple Pencil e così via.

In commercio le BeatsX costano normalmente 100 euro. Oggi Amazon, anche per effetto di uno sconto nel carrello, le presenta a solo 71,21€