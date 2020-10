iPhone 12, Apple permette di scaricare update di iOS e app dalle reti 5G

Apple offre con iPhone 12 la possibilità di scaricare gli aggiornamenti di iOS e altre app usando le connessioni 5G. È quanto emerge da un documento di supporto tecnico dal quale si evince la presenza dell’opzione “Data Mode” e una specifica funzione per consentire il caricamento di più dati da 5G.

La funzione che consente di caricare più dati fa riferimento alle app e task di sistema, permettendo di gestire chiamate FaceTime, contenuti ad alta definizione su Apple TV, brani e filmati su Apple Music, e aggiornamenti di iOS da rete cellulare. Questa impostazione, spiega ancora Apple, permette ad app di terze parti di usare la larghezza di banda della rete mobile “per migliorare l’esperienza utente”. L’impostazione in questione è quella di default con i piani dati illimitati di alcuni operatori di telefonia.

L’opzione “Standard” permette lo scaricamento di aggiornamenti e l’esecuzione di task in background con la rete dati del cellulare, usa impostazioni standard per la qualità video di FaceTime. Questa opzione è quella tipicamente impostata di default.

L’opzione “Low Data Mode” (Consumo limitato di dati), è ideale se il proprio piano cellulare o internet prevede un utilizzo limitato dei dati o se l’utente si trovi in un’area in cui la velocità dei dati è ridotta.

Nello stesso documento di supporto, Apple conferma che non è – per il momento – utilizzare due linee 5G in modalità Dual SIM. Con la dual SIM i dati 5G non sono supportati su nessuna delle due linee e sfruttano connessioni 4G LTE.

