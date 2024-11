Belkin richiama il powerbank BoostCharge Pro per rischio incendio

Pubblicità

Belkin ha avviato un richiamo volontario di tutte le unità del Caricabatteria wireless rapido per Apple Watch + power bank 10K BoostCharge Pro (modello “BPD005”), e riferito che offrirà un rimborso completo a tutti gli acquirenti.

Il produttore spiega che – in alcuni casi – un difetto di fabbricazione potrebbe causare il surriscaldamento della cella in litio del caricabatteria wireless portatile, comportando rischi di incendio per i consumatori.

Non sono stati segnalati danni materiali o lesioni e il ritiro non interessa nessun altro caricabatteria wireless o prodotto di Belkin.

Il produttore spiega a chi ha acquistato il Caricabatteria wireless rapido per Apple Watch + power bank 10K BoostCharge Pro (modello “BPD005”) che è importante interromperne immediatamente l’uso, accertandodi di scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione o altri prodotti, e di mettersi in contatton con loro per ricevere ulteriori informazioni.

Belkin invita a custodire il caricabatteria BPD005 in un luogo sicuro e asciutto, lontano da qualsiasi oggetto infiammabile o altri oggetti che possano danneggiare il caricabatteria + power bank.

È mporante inoltre non collocare il caricabatteria + power bank tra i rifiuti indifferenziati o riciclati.

Nel gennaio 2021 Belkon aveva richiamato un diverso prodotto: lo Special Edition Portable Wireless Charger + Stand (WIZ003), dispositivo che combinava un caricatore a induzione e una power bank esterno con una capacità di 10.000 mAh. QUest’ultimo era stato venduto dall’Apple Store tra luglio e ottobre 2020, anche in Europa.

Non sono riportati incidenti ma la prodenza è necessaria. A questo indirizzo è possibile compilare il modulo per ottenere il rimborso (sarà necessario fornire anche la foto del prodotto con il numero di serie).