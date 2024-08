Sconto SanDisk Desk Drive Desktop SSD, disco da scrivania da 4 TB a 380€

Pubblicità Veloce, capiente e perfetto per ogni scrivania. È il SanDisk Desk Drive Desktop SSD che trovate su Amazon a 380€ nella versione da 4 TB. Quello che trovate al minimo è un prodotto che abbiamo descritto e recensito non troppo tempo fa. Si distingue da altri dispositivi di questo tipo perché è pensato appositamente per un uso in casa o in ufficio e non in mobilità. A dirlo è la scelta di aggiungere un alimentatore esterno (incluso), indispensabile per il funzionamento. SanDisk dice che con l’alimentatore si ottengono connessioni più stabili anche se se ne limita fortemente l’utilizzo in mobilità. Offre una velocità fino a 1000 MB/s ed è pronto all’uso con Apple Time Machine su Mac. Si può anche utilizzare Acronis True Image per Western Digital e configurare il sistema di backup automatico dei file e delle cartelle più importanti, per avere sempre una copia dei contenuti che ci interessano Con il SanDisk Desk Drive Desktop SSD possiamo comprare un prodotto piuttosto originale, pensato per gli utenti consumer che vogliono archiviare foto, video e file di ogni genere sino al professionista che invece fa dell’archivio la propria ricchezza. Si colloca nel mezzo tra i prodotti più sottili e leggeri ma spesso con prestazioni inferiori e soluzioni più professionali, ma con costi molto più importanti. Il prezzo è sicuramente ottimo e lo sarebbe anche se non fosse scontato. Su Amazon costa 380 €, 70 euro meno del prezzo ufficiale SanDisk

