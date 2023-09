Prima beta di macOS 14.1 agli sviluppatori

Dopo il rilascio del 26 settembre della versione definitiva di macOS 14 Sonoma, a un solo giorno di distanza Apple mette già a disposiziione l’aggiornamento alla beta 1 macOS 14.1, riservato ai soli sviluppatori.

La versione definitiva di macOS 14 Sonoma è etichettata con la build “23A233“; la beta 1 dell’update a macOS 14.1 Sonoma è la build 23B5046f.

L’update alla beta 1 di macOS 14.1 Sonoma “pesa” 1,91GB; gli sviluppatori registrati possono scaricarlo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la colonna “Generali” a sinistra sullo schermo e “Aggiorna ora” nella sezione a destra della schermata.

Non è chiaro quali sono le novità della beta 1 di macOS 14.1 rispetto a mscOS 14.0; è probabile che Apple si stia concentrando sulla segnalazione di bug minori. Come sempre nelle prossime settimane seguiranno varie beta per sviluppatori e beta tester, e poi man mano gli aggiornamenti per tutti gli utenti.

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

La release finale di macOS Sonoma è disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.