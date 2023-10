Come fare foto e video perfettamente in bolla con iPhone e iOS 17

Numerose novità di iOS 17 fanno apprezzare ancora di più facilità e immediatezza d’uso di iPhone: questo vale anche per foto e video grazie alla nuova funzione di livella digitale che permette di scattare foto e registrare filmati perfettamente allineati, sia in orizzontale che in verticale.

Per vedere la nuova livella in funzione però bisogna prestare attenzione perché consiste in una sottile linea bianca che appare velocemente a schermo in fase di inquadratura, per scomparire rapidamente non appena il dispositivo è allineato e pronto allo scatto.

Appare velocemente, molto sottile e discreto per non intralciare l’occhio del fotografo ma è realizzato in modo impeccabile in puro stile Apple per svolgere bene la sua funzione e poi sparire immediatamente dalla vista.

Attivare Allineamento orizzontale e usare la livella

Non è attivato di serie così lo strumento di livella digitale, in inglese level, deve essere attivato dall’utente all’interno dell’app Impostazioni. Nella traduzione in Italiano il nome cambia completamente in Allineamento orizzontale.

Per farlo basta aprire Impostazioni e scorrere la pagina fino alla voce Fotocamera. All’interno del menu Fotocamera in basso nella sezione Composizione occorre attivare il pulsante associato alla voce Allineamento orizzontale.

La funzione di livella risulta disponibile per foto e video all’interno dell’app Fotocamera di serie su iPhone, ad eccezione della modalità Panoramica. Per vederla in azione occorre inclinare leggermente iPhone e poi attendere un istante: al centro dello schermo appare una sottile linea bianca divisa in due segmenti piccoli ai lati e uno più grande al centro.

Grazie a questa indicazione visiva risulta più facile inclinare e ruotare leggermente lo smartphone fino a ottenere l’allineamento corretto: quando ciò si verifica la riga diventa una sola e si colora di giallo per poi sparire rapidamente.

Lo strumento livella o Allineamento orizzontale torna utile in fase di composizione della foto: per chi desidera una guida ancora più precisa può utilizzare lo strumento Griglia, anche questo attivabile all’interno del menu Fotocamera in Impostazioni.

