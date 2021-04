Bici elettrica Xiaomi HIMO C20: 10€ di sconto, spedizione gratis rapidissima

Adesso che le misure restrittive iniziano ad allentarsi, e con l’arrivo della bella stagione, il migliore alleato di ciascuno potrebbe essere una bici elettrica.

Quest’anno non si potrà far affidamento sul bonus mobilità, ma grazie ad alcune offerte online si riuscirà a risparmiare, senza rinunciare alla qualità. Un esempio è la Xiaomi HIMO C20, che grazie al coupon V5SJ0SMTK9J6 vi costerà 10 euro meno, con spese gratis e spedizioni dall’Europa.

Xiaomi HIMO C20 è una bici pieghevole con telaio leggero, motore potente da ben 250W e ottime prestazioni. La struttura è brevettata e come da tradizione Xiaomi presenta un design minimale e moderno, lineare e al tempo stesso di grande impatto visivo.

Più di molte altre bici pieghevoli, questa Xiaomi ha le sembianze di una vera e propria mountain bike, ma con un telaio leggero da 20 pollici, in grado di offrire stabilità durante la marcia e in tutte e tre le modalità di guida proposte.

HIMO C20 offre diverse modalità di marcia, con la pedalata normale, che si affianca alla modalità elettrica pura, ossia può essere guidata come fosse uno scooter. In più, naturalmente, offre la modalità a pedalata assistita, che consente al pilota di pedalare senza fare fatica.

Tra i punti di forza di questa HIMO C20 vi è sicuramente il cambio Shimano a 6 velocità, grazie alle quali sarà possibile regolare la velocità di guida. Come già detto, il motore è da 250 W, naturalmente brushless, quindi efficiente ed efficace.

La bici in questione riesce a spingere l’utente fino a una distanza di circa 80 Km in modalità assistita, che si riduce ad un’autonomia di 50 km in modalità elettrica pura. Il risultato è raggiungibile grazie alla batteria al litio 18650.

Si tratta di un pacco batteria da 2,5 kg, perfettamente nascosto nella trave principale del telaio. Il design estraibile risulta flessibile e ne consente una facile ricarica. A livello di velocità, riesce a portare il rider a 25 km/h.

La bicicletta ha un peso di 21,1 chili, e ha dimensioni di 1470 × 610 × 1060 mm.

Solitamente ha un listino di quasi 800 euro, ma al momento con il codice sconto V5SJ0SMTK9J6 la si pagherà soltanto 689,99 euro.

Da notare, che le spedizioni sono gratis e veloci, con consegne in 2-6 giorni. Peraltro, viene spedita da magazzini europei, quindi senza spese di dogana.