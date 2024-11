Black Friday, la Apple Pencil Pro per iPad Pro M4 e iPad Air M2 a 129 €

Pubblicità

È arrivato anche il momento dello sconto per la Apple Pencil Pro. La nuova versione di questo accessorio che ha cambiato il modo con cui si interagisce con iPad, la trovate a 129 € invece che 148 € assieme a tutte le altre

Spiegare come funziona la Apple Pencil sarebbe troppo complicato (qui abbiamo però una guida per sceglierla). Nei fatti è uno strumento che consente di disegnare o scrivere su iPad in maniera del tutto naturale.

La versione Pro è di fatto una Apple Pencil 2 compatibile con i nuovi iPad M4 ed M2, quindi gli iPad Pro 2024 e gli iPad Air 2024 con processore M2. Si ricarica e si abbina e si aggancia allo stesso modo della Apple Pencil 2 ed offre una serie di innovazioni importanti.

In particolare

Ruota la matita per cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata

Applicando pressione con due dita apre una palette che permette di cambiare strumento, spessore del tratto e colore

Offre feedback aptico, ovvero una pulsazione di risposta quando, ad esempio, si preme con le dita oppure si fa tap per cambiare gli strumenti

Come abbiamo spiegato questo modello è compatibile solo con gli iPad Pro M4 e iPad Pro M2. Quindi non può essere comprata da chi ha altri modelli.

Costerebbe 149 €, la pagate su Amazon 129 €. È il prezzo più basso che ha avuto