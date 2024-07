Prime Day, sconti a pioggia sulle Apple Pencil

Pubblicità

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad. In occasione del Prime Day trovate in sconto tre delle quattro Apple Pencil oggi sul mercato, la Apple Pencil (94€ sconto del 21%), Apple Pencil di seconda generazione (99€, – 34%) e Apple Pencil USB-C (74€ -17%).

Come si può usare una Apple Pencil e a cosa serve richiederebbe una lunga spiegazione. In linea generale possiamo però dire che le Apple Pencil consentono una migliore e più precisa interazione con i contenuti di iPad e un superiore livello di creatività. La Apple Pencil è utile per chi lavora in ambito grafico, per chi vuole sfruttare le potenzialità di alcune applicazioni che ne recepiscono direttamente l’input per la scrittura, per appunti scritti a mano e così via. La Apple Pencil scrive, cancella, muove oggetti sullo schermo, permette di usare differenti tratti che simulano gessetto, carboncino, matita, biro, penna. Rileva la pressione e l’angolazione, si abbina in maniera trasparente con iPad e si ricarica anche con iPad.

Abbiamo detto le Apple Pencil sono tutte differenti una dall’altra e hanno differenti compatibilità. Se vi interessa sapere quale è quella giusta per voi, abbiamo un articolo che vi spiega tutto.

In linea generale la Apple Pencil serve essenzialmente per gli iPad con porta Lightning. La Apple Pencil con USB-C e la Apple Pencili 2 sono utili per gli iPad con porta USB-C (esclusi gli iPad Pro ed iPad Air dell’anno 2024 e l’iPad di decima generazione) potrete scegliere tra Apple Pencil USB-C ed Apple Pencil di seconda generazione. Qui la lancetta della bilancia è gestita essenzialmente da due fattori: il prezzo (più basso per la Apple Pencil USB-C) e funzioni (più completa, sofisticata e flessibile la Apple Pencil di Seconda generazione).

Gli sconti praticati da Amazon portano le Apple Pencil in tutti i casi vicine al mimo e in qualche caso anche al minimo storico.

