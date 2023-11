Black Friday, le cuffie QuietComfort SE al minimo di sempre 199,99€

Per il Black Friday troviamo in sconto diversi prodotti Bose e tra di essi anche le cuffie QuietComfort SE che costa 199,95€ invece che 299€.

Stiamo parlando di un dispositivo rilasciato lo scorso autunno ma che alla base altro non è che un rebranding delle ben note Bose QuietComfort 45 di cui mantengono il design e le funzioni.

Parliamo quindi di cuffie over the ear, con architettura acustica TriPort proprietaria abbinata alla funzione Active EQ per offrire musica, video e podcast con suono in alta fedeltà. Il design TriPort presenta prese d’aria nei padiglioni per assicurare suono pieno e profondo, contenendo dimensioni e peso delle cuffie. Contemporaneamente la tecnologia Active EQ ottimizza il suono in base al volume, migliorando alti e bassi, in questo modo prestazioni e fedeltà del suono sono garantiti a ogni livello del volume di ascolto.

Tra le principali funzioni di queste cuffie la tecnologia della cancellazione del rumore. All’interno degli auricolari sono infatti presenti microfoni integrati, gestiti da un chip digitale proprietario, perfezionati per il rilevamento dei rumori e la cancellazione attiva, soprattutto per quanto riguarda le frequenze medie, come il rumore del treno, il brusio dell’ufficio o di un bar.

Presente anche una funzione Aware, che invece riporta in cuffia i rumori esterni in modo simile all’apprezzata modalità Trasparenza che Apple ha introdotto prima in AirPods Pro e poi nelle cuffie AirPods Max.

Quanto a ricarica e autonomia, propongono connettività USB-C, e offrono fino a 24 ore di riproduzione.

Solitamente hanno un costo di 289,95 euro ma ora Amazon per il Black Friday ve le offre a 199,99 euro.

Si comprano partendo da questo indirizzo.