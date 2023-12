Ugreen Nexode 100 Watt è la powerbank USB-C definitiva

Col Natale ormai alle porte, se volete regalare o regalarvi la powerbank definitiva, ecco ciò che fa per voi: Ugreen infatti ha appena presentato Nexode 100 Watt, ultimo modello di una serie dalle massime prestazioni, con tre porte per la ricarica simultanea di tutta l’attrezzatura e una capacità che assicura una buona dose di energia aggiuntiva per tutta la giornata.

Non solo eroga 100 Watt sulla USB-C principale, assicurando quindi una ricarica rapida e performante anche con i MacBook Pro di ultima generazione, ma presenta una seconda USB-C da 30 Watt per ricaricare un secondo dispositivo come un tablet, e una terza USB-A per altri dispositivi e accessori con potenza di uscita fino a 22,5 Watt.

Sulla potenza

Le porte si possono usare anche contemporaneamente, ricaricando quindi fino a tre dispositivi insieme, ma se si usa solo la USB-C più potente come dicevamo si possono sfruttare tutti i 100 Watt di uscita, andando così a ricaricare ad esempio un MacBook Pro 16 pollici portandolo a 42% in appena mezz’ora, oppure un iPhone 15 al 60% nello stesso lasso di tempo.

La USB-C in questione (sul dispositivo è etichettata come OUT1) funziona anche nel senso inverso, ovvero come presa rapida per la ricarica della batteria stessa. In questo caso può assorbire fino a 65 Watt, il che significa che col caricatore adeguato, a questa potenza i mAh a disposizione dell’utente si possono ripristinare completamente (partendo dallo 0%) in appena 2 ore.

Energia a disposizione

In numeri parliamo di 20.000 mAh, che assicurano fino a 4,5 ricariche di un iPhone 15 Pro oppure poco più di una ricarica completa di un MacBook Air 15 pollici. E tutto questo si monitora direttamente dallo schermo LED incorporato, che indica appunto la percentuale di energia residua nelle celle della batteria.

La nuova Nexode 100 Watt non è solo potente ma anche compatta perché rispetto ad altre powerbank di pari capacità, grazie alle ultime tecnologie impiegate nella costruzione, riesce ad occupare il 20% in meno di spazio.

Disponibilità e prezzo

Se la volete comprare sappiate che è già disponibile anche in Italia: come al solito l’azienda passa attraverso Amazon per la distribuzione, il che è un vantaggio anche per i consumatori per via delle politiche “pro cliente” del noto e-commerce.

Costa 79,99 € ma nel momento in cui scriviamo è attivo un coupon che permette di risparmiare il 25% perciò comprandola adesso la paghereste 59,99 € con la spedizione a cura di Amazon compresa nel prezzo.

Non basta?

Chi vuole qualcosa in più può eventualmente optare per la versione 140 Watt della stessa serie Nexode, che oltre alla maggiore potenza offre 25.000 mAh, quindi non solo ricariche più veloci (ove possibile) ma anche più energia a disposizione. Chiaramente con pesi e ingombri leggermente superiori rispetto al modello da 100 Watt.

Il prezzo è di 149,99 € ma anche qui c’è un coupon per risparmiare il 30%, quindi nel momento in cui scriviamo il costo finale è di 104,99 € (spedizione inclusa).