Stellantis MyTasks, la gestione flotte è integrata nell’infotainment

Stellantis MyTasks è uno strumento che consente ai gestori di flotte di comunicare con i conducenti, di assegnare incarichi e di aggiornare lo stato di un’attività in tempo reale direttamente dal sistema di infotainment del veicolo.

MyTasks è indicato come utie sia per i conducenti sia per i gestori di flotte, evidenziando la possibilità di ridurre le distrazioni al volante perchè i conducenti non avranno più bisogno di guardare lo smartphone. I vantaggi per i gestori di flotte sono evidenti sia a livello di sicurezza sia di efficienza, grazie per esempio ai risparmi sull’acquisto di accessori aftermarket.

L’app consente la comunicazione tra gestore della flotta e conducenti e sfrutta aggiornamenti over-the-air (OTA); sarà utilizzabile anche sui veicoli Stellantis già in circolazione, purché dotati di tecnologia di comunicazione e di unità di infotainment compatibili.

MyTasks consente ai gestori di flotte o agli spedizionieri di assegnare incarichi o modificare la pianificazione giornaliera delle attività di singoli conducenti direttamente tramite un portale online. I conducenti riceveranno in tempo reale una notifica degli incarichi assegnati, tramite messaggio pop-up sullo schermo del sistema di infotainment del veicolo. Il sistema onsentirà ai conducenti di inviare al navigatore la destinazione assegnata, mentre gli spedizionieri potranno restare aggiornati in tempo reale sullo stato di ogni incarico.

Free2move aggiungerà questo servizio alla propria offerta di soluzioni per i clienti aziendali, che già comprende gli strumenti Preventive Maintenance e Connect Fleet. Il servizio sarà disponibile tramite integrazione API anche per tutti i partner B2B che già dispongono di uno strumento per la pianificazione delle attività quotidiane della flotta.

La Business Unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, sarà la prima a offrire questa tecnologia. MyTasks verrà infatti lanciato nella prima metà di quest’anno in Europa sui furgoni compatti e di medie dimensioni dei marchi Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall. Entro la fine dell’anno sarà disponibile anche sui furgoni di grandi dimensioni e sulle autovetture compatibili in Europa, nonché sui veicoli commerciali in Nord America.

