Black Friday per i monitor Samsung M5 per streaming, gioco e Smartthings a 159 €

L’idea è accattivante e al passo con i tempi: invece di un monitor tradizionale solo per il lavoro o al massimo il gaming, i modelli M5, al pari dei modelli M7 con risoluzione maggiore, includono gli speaker, il negozio di app e quindi anche tutti i principali servizi di streaming TV, la tecnologia Apple AirPlay 2 e Mirroring per riprodurre tutti i contenuti, foto, audio e video da iPhone e Android e molto altro ancora.

In pratica sono pensati e progettati con una serie di tecnologie e funzioni che li rendono perfetti non solo per il lavoro ma anche per il tempo libero.

Grazie al Black Friday hanno prezzi bassissimi: il modello da 27″ è disponibile a 159 €, il modello da 32″ è disponibile a 189 €

La novità di questa fine anno per i modelli 2022 è che grazie a Matter diventeranno dei Border router per gestire le periferiche compatibili con il nuovo standard per la domotica ma già da adesso è possibile trasformare lo Smart Monitor in un centro di comando collegandolo ai dispositivi IoT domestici con SmartThings per spegnere le luci, abbassare le tapparelle e impostare il termometro alla temperatura perfetta per una serata rilassante, tutto da una sola postazione.

Ecco i dati principali

E’ un Monitor FHD da 27 o 32 pollici, HDR10, con design sottile senza bordi su tre lati

Non ha ingresso antenna

Dispone di Smart Hub, servizio di streaming multimediale (OTT) integrato per accedere alla più vasta raccolta di app per Smart TV tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +, direttamente con il telecomando comando di serie e senza collegamento del PC

Connettività multipla, per collega PC o Mac, telefono cellulare o la console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay

Modalità Eye-Saver e Flicker-Free, riduce l’affaticamento degli occhi per una visione confortevole

Con Samsung TV Plus, inoltre, si hanno a disposizione disposizione contenuti live e on-demand gratuiti senza perdere tempo con download e iscrizioni, mentre la Universal Guide fornisce consigli personalizzati.

Con le app a bordo è possibile navigare su internet, modificare documenti e sviluppare i propri progetti, tutto con il semplice schermo. Con la nuova Workmode e possibiel anche accedere da remoto ad un altro computer, utilizzare i programmi della suite Microsoft 365 e persino collegarsi ai dispositivi mobili Samsung tramite Samsung DeX, per lavorare senza interruzioni.

Gli speaker integrati nel monitor M5 emettono un suono stereo e la funzione Adaptive Sound, inoltre, adatta gli effetti in base al tipo di situazione.

Grazie all’integrazione di AirPlay, i dispositivi Apple si collegano immediatamente allo Smart Monitor per permettere di guardare i contenuti su uno schermo più ampio di quello di iPhone, iPad o Mac. E per visualizzare di tutto, anche app, documenti e siti web.

Per chi gioca è possibile visualizzare facilmente lo stato delle impostazioni principali, come FPS o HDR, modificare il tempo di risposta, le proporzioni dello schermo o la modalità dell’immagine senza dover uscire dal gioco.

Potete collegare anche un telecamera facilmente removibile per la massima privacy.

Grazie al Black Friday e fino al 28 Novembre i 2 modelli M5 con risoluzione Full HD 1080p sono disponibili con uno sconto mai visto del 42%: il modello da 27″ (adatto anche a cucine, librerie, camerette e piccoli studi) è disponibile a 159 €, il modello da 32″ per spazi più grandi uffici di rappresentanza e sale demo è disponibile a 189 €, prezzi con cui acquistereste normalmente dei monitor con zero capacità smart oppure un televisore a metà della risoluzione. I modelli in versione bianca hanno meno sconto.