Logitech Slim Folio custodia e tastiera per iPad: sconto del 45% su Amazon

Se volete trasformare il vostro iPad i 5ª o 6ª generazione in un (quasi) computer l’occasione giusta è su Amazon. La custodia con tastiera integrata Slim Folio Bluetooth è in sconto del 45% e vi costa appena 56,99€

La Logitech Slim Folio è un dispositivo Bluetooth, progettato per trasformare l’iPad in un vero e proprio Notebook, come altre tastiere per iPad, con un design leggero e tasti meccanici ben distanziati, anche quelli con funzioni di scelta rapida iOS. Serve anche come una custodia protettiva per l’iPad, mantenendolo al sicuro da graffi e cadute.

Offre due diversi angoli di sostegno, in modo che possa essere utilizzato in modalità di scrittura o in quella visualizzazione per guardare video e giocare; la nuova versione include anche il supporto per Apple Pencil.

Macitynet aveva testato una versione precedente (quella senza supporto per la Apple Pencil), ma il test è assolutamente attuale se vi interessa avere informazioni sulle specifiche e i funzionamenti di base: qualità della digitazione, solidità di costruzione ed ergonomia.

Questa custodia su Logitech costa 104 euro. Amazon l’ha scontata oggi a 56,66 euro. Si tratta, appunto, di uno sconto del 45%.

Click qui per comprare