Black Friday Samsonite su valigie, zaini, trolley, borse PC e tablet

C’è una borsa per tutto e col Black Friday di Amazon la comprate pure in sconto: Samsonite per l’occasione ha infatti lanciato una serie di offerte che arrivano fino al 54% e con prezzi che partono da 23 euro per borse, trolley, zaini e valigie di ogni forma, colore e misura, in modo da poter essere adattate ad ogni gusto ed esigenza di chi le andrà ad acquistare.

Ci sono modelli che possono ospitare anche un computer e sono quindi validi soprattutto per gli studenti o per i lavoratori pendolari, altre invece progettate appositamente per contenere ampi guardaroba in modo da accompagnare l’utente in viaggi di svariati giorni. Ci sono modelli con struttura espandibile, altre più compatte e da città, versioni di borse a tracolla, zaini da viaggio e con rotelle, borsoni, zainetti per bambini con disegni Disney e tanto altro ancora.

In promozione ci sono anche alcuni accessori che fanno sempre comodo in viaggio e da tenere magari dentro una di queste borse. Tra quelli selezionati dalla nostra redazione trovate ad esempio un cuscino da vaggio in memory foam, per riposare testa e collo anche quando la posizione del sedile non è delle più ottimali per un pisolino, un adattatore da viaggio super-compatto, un ombrello pieghevole a cinque sezioni e una borsa porta-abiti.

Trovate decine di soluzioni diverse per colore, dimensione e modello, alcune che si adattano perfettamente per essere imbarcate come bagaglio a mano in aereo.

Di seguito trovate la lista delle offerte migliori di Samsonite per il Black Friday. Come per tutte le altre promozioni che stiamo segnalando in questi giorni vale la stessa regola del chi-prima-arriva: non sappiamo infatti quante scorte sono disponibili nei magazzini ed è perciò probabile che l’offerta per qualche pezzo possa anche terminare prima della scadenza prevista, perciò se trovate qualcosa che vi convince vi consigliamo di procedere subito con l’acquisto senza tergiversare oltre.

Samsonite Global Travel Accessories – Memory Foam Pillow Cooler Cuscino da viaggio 30 cm 1 Grigio (Eclipse Grey) In offerta a 24,00 € – invece di 30,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

SAMSONITE Global Travel Accessories – Worldwide Adattatore universale da viaggio 7 centimeters 1 Nero (Black) In offerta a 34,40 € – invece di 43,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Minipli Colori S – Ombrello pieghevole Manuale (5 sezioni), Diametro: 87 cm, Rosa (Ruby Pink/Caribbean Blue) In offerta a 22,88 € – invece di 29,95 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite X’Blade 4.0 – Bi-Fold Porta Abiti, 55 cm, 47.5 L, Nero (Black) In offerta a 111,75 € – invece di 159,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Guardit 2.0 – Zaino porta pc 15.6 pollici, 44 cm, 22.5 L, Grigio (Grey Camouflage) In offerta a 48,13 € – invece di 69,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite 2WM Zaino Porta PC M 15.6 Pollici, 45 cm, 19.5 L, Bianco (White) In offerta a 104,30 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Large Zaino porta PC, 44 cm, 27 L, Giallo (Golden Yellow) In offerta a 100,00 € – invece di 125,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Medium Zaino porta PC, 41 cm, 17.5 L, Giallo (Golden Yellow) In offerta a 73,40 € – invece di 105,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Color Funtime Zaino con Ruote, 51 cm, 26 Litri, Rosa (Stars Forever) In offerta a 69,30 € – invece di 99,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Cityvibe 2.0 – Medium Zaino porta PC, 41 cm, 17.5 L, Rosso (Lava Red) In offerta a 84,00 € – invece di 105,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

SAMSONITE LAPTOP BACKPACK 15.6″ (JET BLACK) -OPENROAD Zaino Casual, 50 cm, Nero In offerta a 113,70 € – invece di 155,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neoknit – 14 Pollici Zaino Porta PC, 42 cm, 16 L, Multicolore (Camo Black) In offerta a 56,39 € – invece di 109,00 €

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neoknit – 15.6 Pollici Zaino Porta PC, 45 cm, 17 L, Grigio (Melange Grey) In offerta a 74,89 € – invece di 129,00 €

sconto 42% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Openroad Chic – 13.3 Pollici Zaino Porta PC, 37 cm, 11 L, Blu (Midnight Blue) In offerta a 89,26 € – invece di 135,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Paradiver Light Zaino porta pc 15.6 pollici con porta USB, 45 cm, 19 L, Nero (Black) In offerta a 89,24 € – invece di 120,69 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Uplite – Zaino espandibile per laptop Three-Way da 40 cm, 18 Litri, colore: Grigio In offerta a 71,24 € – invece di 119,00 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite 2WM – Borsa Messenger M 15.6 Pollici, 46 cm, 19.5 L, Marrone (Saffron) In offerta a 63,98 € – invece di 119,00 €

sconto 46% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Marsupio, 35 cm, 2.5 L, Nero (Jet Black) In offerta a 31,20 € – invece di 39,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neoknit – Marsupio, 28 cm, 2 L, Multicolore (Fluo Red Camo) In offerta a 30,70 € – invece di 49,00 €

sconto 37% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Borsa porta PC espandibile, 41 cm, 20 L, Nero (Jet Black) In offerta a 100,00 € – invece di 125,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Small Borsa a tracolla per tablet, 22 cm, 2 L, Nero (Jet Black) In offerta a 33,60 € – invece di 42,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Openroad Chic – Borsa a Tracolla M.41 cm, Nero (Black) In offerta a 45,52 € – invece di 85,00 €

sconto 46% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Lite-Biz – Spinner with USB Port Trolley 44 cm 30 Blu (Midnight Blue) In offerta a 342,30 € – invece di 489,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Lite-Shock Spinner L Valigia, 75 cm, 98.5 L, Blu (Petrol Blue) In offerta a 343,20 € – invece di 469,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Lite-Shock Spinner XL Valigia, 81 cm, 124 L, Blu (Petrol Blue) In offerta a 367,20 € – invece di 489,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Aeris Valigia, Upright 64 (65cm-64.5L), Nero (Black) In offerta a 136,50 € – invece di 195,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Flux Spinner XL Valigia Espandibile.81 cm, 136 Litri, Blu (Navy Blue) In offerta a 141,62 € – invece di 235,00 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neopulse – Valigia a Mano Unisex – Adulto, Blu (Metallic Blue), L (75cm-94L) In offerta a 191,20 € – invece di 299,00 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neopulse – Valigia a Mano Unisex – Adulto, Nero (Metallic Black), S (55cm-38L) In offerta a 183,20 € – invece di 259,00 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neopulse Spinner S (Larghezza: 23 cm) Bagaglio a Mano, 55 cm, 44 L, Nero (Matte Black) In offerta a 215,20 € – invece di 269,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Base Boost Upright S Bagaglio a Mano, 55 cm, 41 L, Rosso (Red) In offerta a 67,75 € – invece di 109,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Flux Spinner Bagaglio a Mano, S (55 cm-44 Litri), Rosso (Red) In offerta a 146,25 € – invece di 195,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Flux Spinner Bagaglio a Mano, XL (81cm-136L), Rosso (Red) In offerta a 176,25 € – invece di 235,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Prodigy – Spinner S Bagaglio a Mano, 55 cm, 40 L, Rosso (Red/Orange) In offerta a 174,30 € – invece di 259,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Prodigy – Spinner S Espandibile Bagaglio a Mano, 55 cm, 47 Litri, Rosso (Red/Orange) In offerta a 181,30 € – invece di 269,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite X’Blade 4.0 – Upright S Espandibile Bagaglio a Mano, 55 cm, 46/51.5 L, Nero (Black) In offerta a 172,08 € – invece di 239,00 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Ziproll Borsa da Viaggio S, 55 cm, 40.5L, Arancione (Burnt Orange) In offerta a 146,30 € – invece di 209,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite S’Cure Spinner S Bagaglio a Mano, 55 cm, 34 L, Rosso (Fluo Red Capri) In offerta a 127,20 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite XBR – USB Bagaglio a mano 45 Centimeters 22.5 Nero (Black) In offerta a 139,30 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite S’Cure Spinner L Valigia.75 cm, 102 Litri, Rosso (Fluo Red Capri) In offerta a 143,20 € – invece di 179,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite S’Cure Valigia, 79 l, M (69 cm – 79 L), Blu (Petrol Blue Capri) In offerta a 135,20 € – invece di 169,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Sonora – 15.6 Pollici Espandibile 3-Way Borsa a Tracolla, 43 cm, 28/32.5 L, Rosso (Barn Red) In offerta a 84,15 € – invece di 109,00 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Rewind Borsone con Ruote S, 55 cm, 45 L, Rosso (Capri Red Stripes) In offerta a 104,30 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neoknit – Borsone con 4 Ruote S, 55 cm, 36.5 L, Arancione (Fluo Red/Port) In offerta a 174,30 € – invece di 249,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neoknit – Borsone S, 55 cm, 44 L, Arancione (Fluo Red/Port) In offerta a 90,30 € – invece di 129,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Neoknit – Borsone/Zaino con 2 Ruote S, 55 cm, 41 L, Nero (Black/White) In offerta a 110,31 € – invece di 199,00 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Paradiver Light Borsone, Zaino con 2 Ruote S, 55 cm, 51 L, Bianco (White) In offerta a 134,96 € – invece di 209,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Paradiver Light Spinner Duffle Bag, Giallo (Yellow), S (55cm-50L) In offerta a 149,25 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Disney Ultimate 2.0 Zainetto per Bambini S+, 35 cm, 11 L, Multicolore (Minnie/Mickey Stripes) In offerta a 34,49 € – invece di 45,00 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Disney Ultimate 2.0 Zainetto per Bambini M, 42 cm, 16 L, Multicolore (Minnie/Mickey Stripes) In offerta a 39,20 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Disney Forever Zaino, 32 cm, 10.5 L, Blu (Dumbo Feathers) In offerta a 48,30 € – invece di 69,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Paradiver L Disney – Zainetto per Bambini, 42 cm, 10 L, Bianco (Stormtrooper White Mesh) In offerta a 52,50 € – invece di 75,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Paradiver L Disney – 15.6 Pollici Zaino Porta PC L, 45 cm, 17 L, Bianco (Stormtrooper White Mesh) In offerta a 73,50 € – invece di 105,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Disney Ultimate 2.0 Spinner XS Valigia per Bambini, 46.5 cm, 20.5 L, Multicolore (Minnie/Mickey Stripes) In offerta a 79,20 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsonite Termo Young Spinner L Valigia.78 cm, 88 Litri, Blu (Electric Blue) In offerta a 90,62 € – invece di 199,00 €

sconto 54% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).