Black Friday, zaino per fotografi trekker Lowepro Powder BP 500 AW al minimo, solo 242,99€

Fotografi da trekking? Allora siete i fotografi cui ha pensato Lowepro con il suo zaino Powder BP 500 AW, oggi in forte sconto su Amazon: 242,99 euro (invece che 374,99 euro)

Parliamo di uno zaino che appare e funziona come un normale zaino da trekking invernale e da montagna ma con la particolarità di essere studiato per chi assieme alla propria attrezzatura personale abiti e oggetti utili al percorso che ha in mente, vuol portare con sé anche la propria attrezzatura fotografica.

La parte interna per il 50% dello spazio interno dedicato a materiale non fotografico, come pala da valanga, sonda da valanga, ecc. Offre anche un comparto dedicato per laptop fino a 15 pollici e spazio a sufficienza per trasportare il necessario per una notte all’aperto.

Nella parte inferiore si trova scomparto per la fotocamera che può essere rimosso facilmente per aumentare la capacità senza la fotocamera.

La tasca esterna separata per attrezzatura da escursione si adatta ad una pala pieghevole, sonda, pelli da sci e oggetti più lunghi. Un robusto sistema di trasporto esterno supporta sci, snowboard, treppiedi, bastoncini, piccozza e altri elementi essenziali in escursione.

Lo zaino al lancio costava 450 euro. Il suo prezzo è stato poi ridotto a 399€. In commercio si trova anche ad un prezzo inferiore a questo ma i 242,99 € di Amazon sono il prezzo migliore che abbiamo visto.