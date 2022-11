La settimana del Black Friday Amazon 2022 comincia questa mezzanotte

Anche quest’anno il Black Friday di Amazon si trasforma da evento puntuale ad una lunga sequela di giornate con offerte e come di consueto Macitynet avrà un aspetto un po’ piu’ commerciale alternando sconti e guide in maniera preponderante rispetto alle news per offrirvi uno sguardo ponderato ai prodotti in vetrina.

Non ci limiteremo ad articoli spot su singoli dispositivi ma vi forniremo delle panoramiche sulle offerte di marchi e su categorie di prodotto in modo da permettervi un confronto diretto di prezzi a parità di caratteristiche.

Ad aiutarvi nella scelta ci sono sempre e comunque le nostre recensioni e le nostre guide che insieme alle schede di Amazon vi permetteranno di effettuare acquisti consapevoli e non impulsivi.

Ovviamente nella gamma della settimana Black Friday ci sono offerte che durano poche ore e quelle che dovrebbero essere disponibili per l’intera durata dell’evento.

Ad aiutarci nel comunicarvi più velocemente sconti spot e occasioni che durano poco ci sono anche i nostri due canali telegram Offerte Tech e il nuovo Offerte Oltre Tech a cui potete iscrivervi per avere comunicazioni istantanee che non ci richiedono la scrittura di una lunga presentazione. Ovviamente avremo un occhio di riguardo per i prodotti che conoscete dalle nostre news, recensioni e guide di marchi conosciuti e di qualità comprovata.

In pratica per seguire al meglio tutta la settimana prolungata del Black Friday (ma il consiglio è utile per tutte le iniziative che seguiranno) potete:

L’appuntamento è alle 00.00 del 18 Novembre su questi canali!

Alcuni suggerimenti

Aggiungete i prodotti al carrello subito

Le offerte a tempo hanno una durata molto limitata nel tempo e vengono esaurite rapidamente. Se vi interessa un prodotto potreste però trovarvi in difficoltà nel capire se quello di Amazon è il miglior prezzo e se lo è, di quanto… Per prendere tempo aggiungetelo subito al carrello. Avrete tempo 15 minuti per confermare o cancellare l’acquisto, ma nel frattempo avrete bloccato la vendita che resterà nel vostro carrello fino a quando non la confermerete. Usate quel tempo per vedere il prezzo medio di quello stesso prodotto in circolazione

Iscrivetevi ad Amazon Prime

Iscrivetevi ad Amazon Prime perché tutti coloro che si abbonano a questo servizio, hanno accesso anticipato di mezzora alle offerte, il che fa tutta la differenza del mondo. Nelle scorse edizioni infatti i prodotti più accattivanti per prezzo o qualità sono andati a ruba in qualche minuto e arrivare mezzora dopo gli altri, significa avere alte probabilità di restare a bocca asciutta. Eventualmente potete anche iscrivervi gratis e poi cancellare l’abbonamento. Su come sfruttare al massimo l’abbonamento Prime, abbiamo scritto un articolo approfondito che trovate qui.

Le offerte già attive

Come di consueto, anche per rispondere alle pre-settimane Black Friday della concorrenza Amazon ha già attivato alcune offerte a cominciare dai dispositivi con il suo marchio.

