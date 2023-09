Blackmagic Design Cinema Camera, cinepresa digitale con sensore 6K

Blackmagic Design ha presentato Cinema Camera 6K, una cinepresa digitale di fascia alta con sensore 6K full frame, 13 stop di gamma dinamica, attacco obiettivo L, doppio ISO nativo fino a 25.600 e registrazione sulle schede CFexpress.

Il nuovo modello vanta un sensore 6K 24 x 36mm che offre la qualità dei grandi formati cinematografici in una camera portatile e leggera.

Cinema Camera 6K dispone anche di un attacco obiettivo L compatibile con una vasta gamma di ottiche moderne e vintage.

Il produttore evidenzia il sensore full frame con risoluzione nativa di 6048 x 4032, spiegando che è tre volte più ampio di un sensore Super 35 e permette di riprendere a bassa profondità di campo e di utilizzare lenti anamorfiche senza cropping per un look cinematografico immersivo.

Sotto la luce diretta del sole così come in condizioni di scarsa illuminazione, i 13 stop di gamma dinamica e il doppio ISO nativo fino a 25600 generano immagini a basso rumore. Si può inoltre filmare a 36 fps con la piena risoluzione del sensore o a 120 fps in modalità finestra.

Il sensore permette di lavorare in una varietà di formati cinematografici e di rapporti d’aspetto; filma in tutte le risoluzioni e i frame rate standard dall’HD al 4K DCI, anche in 6K e scatta foto da 24,6 megapixel.

Riprende fino a 36 fps in 3:2 open gate a 6048 x 4032 o a 60 fps a 6048 x 2520 in 2.4:1 e a 60 fps a 4096 x 2160 in 4K DCI. Per gli alti frame rate (qui tutti i dettagli), si può impostare il sensore in modalità finestra e girare a 2112 x 1184 in Super 16 fino a 100 fps. Consente anche di lavorare in anamorfico 6:5 a risoluzioni molto più alte rispetto ad altre camere usando obiettivi anamorfici in 4838 x 4032 4.8K a 24 fps. In 1080HD si può girare a 120 fps.

È presente uno slot di registrazione CFexpress e una porta di espansione USB-C per registrare su flash disk esterni o SSD. È possibile atturare più di un’ora di immagini con risoluzione 6K su una sola scheda CFexpress da 256GB.

I touchcreen HDR è da 5″. Il display mostra in sovraimpressione i parametri di stato e di registrazione, istogramma, focus peaking, livelli audio e guide di inquadratura. È possibile usare le LUT 3D per monitorare le riprese con il colore e il look desiderati. Il monitor LCD è inclinabile fino a 180° in avanti e fino a 47° indietro per monitorare le ripres da qualsiasi posizione. I 1500 nit luminosità consentono di inquadrare anche sotto la luce diretta del sole.

Blackmagic Cinema Camera 6K è compatibile con un viewfinder opzionale. Il viewfinder ha un display OLED 1280 x 960 a colori e un sensore di prossimità con lente in vetro a quattro elementi con regolazione della messa a fuoco da -4 a +4. L’EVF si monta con una semplice vite.

Le batterie NP-F570 sono ad alta capacità. Il connettore di alimentazione DC ha un sistema di blocco per evitare lo scollegamento accidentale durante le riprese. L’alimentatore AC incluso è inoltre in grado di alimentare la camera o ricaricare la batteria quando la camera non è in uso. La porta di espansione USB-C consente di ricaricare la batteria con caricabatteria portatili, caricatori per smartphone o laptop. Il prezzo di listino è di 2355€.