Blackview Acebook1, il portatile sottile e dal sapore Apple scontato di 110$

Blackview lancia il suo laptop da 14 pollici, leggero e sottile, con un corpo metallico che strizza certamente l’occhio ai portatili della Mela. Prende il nome di Acebook1, e punta molto anche sull’autonomia, grazie alla durata della batteria di 12 ore. Il prezzo è di 389,99 dollari, con un attuale sconto lancio di ​​110 dollari.

Blackview è, probabilmente, più nota per i suoi smartphone rugged, ma ha gradualmente ampliato i propri orizzonti, con il rilascio di nuovi smartphone, tablet e auricolari. Adesso, Blackview entra nel mercato dei laptop.

Acebook1 combina un robusto chassis unibody in lega di alluminio, altoparlanti dual BOX premium, batteria da 6000 mAh (oltre 12 ore di autonomia) e un ampio display FHD+ da 14 pollici, con uno spessore di appena 16,3 mm e un peso di 1,3 kg.

All’apparenza minimale, Blackview Acebook1 presenta un robusto telaio metallico in lega di alluminio per garantire robustezza e longevità negli anni. Mentre la lega di magnesio o il materiale plastico vengono utilizzati per un numero crescente di laptop, Acebook1 adotta la lega di alluminio per una maggiore resistenza.

Realizzato con una finitura sabbiata di alta qualità, il laptop offre prestazioni di qualità, ad iniziare dal reparto audio, dove svettano due altoparlanti BOX audio surround su entrambi i lati, così da fornire un suono simmetrico, forte e nitido.

Gode anche di un touchpad molto grande, da 6,1 pollici, per un controllo a più tocchi, per migliori gesture. Lo spazio touch da 6,1 pollici consente di godere di un’esperienza più intuitiva con un controllo gestuale fino a 4 dita; questo rileva con precisione il movimento e la pressione delle dita e fornisce rapidamente la giusta risposta agli input.

Al suo interno il portatile è alimentato dal processore Intel Gemini Lake N4120, mentre lato software è presente Windows 10. Il processore è affiancato da una scheda video UHD Graphics 600. Si tratta di una CPU 4 core e 4 thread con una frequenza di burst fino a 2,60 GHz.

Rispetto al suo predecessore N4100, le prestazioni della CPU dell’Intel Gemini lake N4120 sono migliori grazie alla velocità di clock boost di 200 MHz superiore. In combinazione con Intel UHD Graphics 600, il portatile permette anche di affrontare editing video, migliore elaborazione delle immagini, oltre a soddisfare i gusti dei casual gamer.

Il portatile avrà un costo di 499,99 dollari, ma al momento si trova in offerta lancio a 389,99 dollari, con uno sconto di 110 dollari. Lo potete acquistare direttamente a questo indirizzo.