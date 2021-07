Black Widow incassa 60 milioni di dollari su Disney+

Disney+ è stato timido nel divulgare i dati di vendita per i film Premier Access come Mulan, ma ora è, invece, desiderosa di vantarsi:ecco quanto ha guadagnato l’ultimo blockbuster atteso da tempo Black Widow sulla piattaforma di streaming.

Come riportato da AV Club, Disney ha rivelato che Black Widow ha rastrellato oltre 60 milioni di dollari di entrate, provenienti esclusivamente dagli utenti Disney+ che hanno pagato 30 dollari ciascuno per ottenere la visione Premier Access. È più di un quarto dei circa 215 milioni di dollari che Disney dovrebbe guadagnare da tutte le fonti, comprese le vendite al botteghino negli Stati Uniti e quelle internazionali.

La società si è anche vantata che Black Widow è stata la più grande apertura al botteghino degli Stati Uniti durante la pandemia di COVID-19. Non è stato difficile, tuttavia, dato che i cinema hanno regolarmente lottato per attirare spettatori quando non erano in regime di chiusure diffuse.

Non bisogna far conto sul fatto che Disney fornisca regolarmente cifre per le vendite dei suoi Premier Access, soprattutto perché la pandemia continua a placarsi, e sempre più persone si sentiranno a proprio agio nel ritornare nei cinema. In una certa misura, il gigante dei media aveva bisogno di diffondere questo dato dei 60 milioni di dollari per rendere il debutto di Black Widow su Disney+ più impressionante.

Aggiungiamo che è difficile confrontare questo risultato con i dati di rivali come Amazon e Netflix. Questi due servizi di TV in streaming non hanno equivalenti a Premier Access, quindi misurano il successo delle produzioni originali solo in termini di spettatori e nuovi abbonamenti. Tuttavia questo risultato rappresenta una pietra miliare importante per Disney mentre si sposta sempre più verso lo streaming.