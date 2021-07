Università della California fornisce iPad Air a 35.000 studenti

35.000 studenti in California riceveranno un iPad Air, dispositivi che potranno sfruttare per tutto il Corso di Laurea.

Lo riferisce Appleinsider, spiegando che il programma denominato CSUESS (California State University Connectivity Contributing to Equity and Student Success) è concepito per offrire condizioni più eque e opportunità agli studenti della CSU (l’Università statale della California).

L’Università sottolinea che gli studenti del primo anno possono ricevere sovvenzioni federali Pell Grant, sovvenzioni assegnate agli studenti che mostrano “eccezionali necessità”, e quasi un terzo di questi sono i primi nella loro famiglia a frequentare un corso di laurea.

Il programma CSUCCESS “garantirà agli studenti accesso a nuovi e innovativi strumenti di cui hanno bisogno per sostenere il loro apprendimento, in particolar modo per far fronte ai persistenti effetti della pandemia”, ha dichiarato Joseph I. Castro, rettore della CSU. “La nuova iniziativa getta le basi per il raggiungimento di nuovi traguardi, e ha il potenziale per svolgere un ruolo chiave nel colmare il cosiddetto equity gap tra i nostri talentuosi e variegati studenti”, ha spiegato ancora Castro, evidenziando le possibilità offerte dall’iPad Air come “un potente strumento” per preparare gli studenti i futuri laureati.

Susan Prescott, vice presidente di Apple responsabile Education and Enterprise Marketing, ha riferito: “In Apple riteniamo che l’istruzione sia una forza potente per consentire accesso alle risorse con uguaglianza e pari opportunità e che la tecnologia possa permettere a tutti gli studenti di raggiungere i loro obiettivi”. E ancora: “Siamo entusiasti del fatto che l’iPad Air e le app per l’istruzione nell’App Store saranno al centro dell’esperienza tra i campus della CSU in tutta la California, e avranno un ruolo nell’apprendimento e nello sviluppo della carriera degli studenti dalla Contea di Humboldt a San Marcos”.

Gli studenti che si registrano per partecipare all’iniziativa, riceveranno: un iPad Air, una Apple Pencil e una Smart Keyboard Folio; gli studenti devono essere matricole del primo anno o studenti in trasferimento che arrivano da uno degli otto campus della CSU.

Apple ha recentemente evidenziato alcuni lavori di insegnanti e studenti, lavori che, nonostante la pandemia, è stato possibile portare a termine da remoto, mettendo in contatto studenti e docenti.