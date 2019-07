Blackview BV6100, ecco il rugged phone più grande al mondo

Di questi giorni l’annuncio di Blackview su BV6100, lo smartphone rugged più grande al mondo con display da 6,88 pollici, che non rinuncia ad un’estetica moderna ed elegante, grazie al suo design in vetro, sia sul davanti, che sul posteriore.

LA caratteristica principale del terminale è il suo grande display da 6.88 pollici, che fa di questo BV6100 il rugged phone più grande sulla scena. Questo consentira all’utente di apprezzare film, o di giocare, su una superficie più ampia dei tradizionali terminali dello stesso tipo.

Naturalmente, in considerazione della tipologia di smartphone, BV6100 viene dotato di modulo GPS, GLONASS & Beidou e Galileo, di modo tale da permettere all’utente di orientarsi sempre e comunque, in qualunque parte del globo ci si trovi, per una precisione nella navigazione migliorata.

BV6100 è equipaggiato con l’ultima versione di Android Pie 9.0, che offre tra le funzioni software anche la navigazione basata sui gesti, una modalità dark ufficiale e una modalità fotografica subacquea per scattare foto anche in piscina.

BV6100 è dotato di una batteria di grande capacità da 5580mAh per gestire anche sessioni videoludiche medio lunghe, con un tempo di standby di 600 ore.

Come altri telefoni di Blackview, BV6100 è un telefono certificato IP68 e IP69K e MIL-STD-810G, il che significa che può resistere all’immersione in acqua fino a 1,5 metri, oltre che alla polvere, e alle cadute da 1,5 m di altezza. E può funzionare a temperature estreme che vanno dai -30 a 60 gradi.

Propone un design in vetro sull’anteriore e posteriore, uno spessore di soli 11,5 mm, e dispone di un sensore di impronte digitali laterale e Face ID per lo sblocco con il viso. Permette anche di pagare in mobilità in totale sicurezza, grazie al supporto NFC, e al supporto Google Pay.

Tra le carateristiche tecniche il processore MT6761, 3 GB di RAM, USB-C, mentre lato multimediale la camera posteriore è formata da un’accoppiata 8.0MP/0.3MP con sensore IMX134/GC0310 e paertura f2.4/f2.8. Sul frontale, la camera selfie è da 5 MP.

Per un tempo limitato, dal 15 al 25 luglio, le prime unità saranno vendute al prezzo speciale di 149,99 dollari. Giorno dopo giorno il prezzo sarà incrementato fino a raggiungere il listino di 189,99 dollari il prossimo 6 d agosto.