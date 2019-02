Come usare il blocco chiamate su iPhone per zittire gli scocciatori

Tra le funzioni iOS più richieste continua ad esserci il blocco chiamate su iPhone, un filtro che opera non solo sulle telefonate, ma anche su messaggi e FaceTime in entrata, per mettere a tacere gli scocciatori. Il metodo per bloccare un contatto indesiderato è piuttosto semplice ma forse non tutti, specialmente i nuovi alla piattaforma hanno preso coscienza o conoscono questa interessante funzione che non solo è efficace, ma anche reversibile.

Il concetto è semplice: quando si inserisce un contatto nella lista bloccati, le chiamate in entrata da quel determinato numero saremo irraggiungibili, e il telefono non suonerà: a seconda dei gestori del chiamato, il chiamante potrebbe ricevere il classico suono occupato, oppure sentire un primo squillo e poi la segreteria telefonica. Sarà però possibile contattare l’utente bloccato, dato che il blocco funzione solo a senso unico. Di seguito una semplice guida su come bloccare chiamate e messaggi su iPhone con iOS 7.

Primo passaggio

Il procedimento è molte semplice. Sull’ultimo iOS 11.3 è sufficiente accedere alle impostazioni generali del dispositivo e, successivamente, entrare nella sezione Telefono, Messaggi o Facetime. A questo punto sarà necessario cliccare sulla casella Blocco Chiamate e Identificazione.

All’interno di questa schermata apparirà in basso in basso l’opzione “Blocca contatto”, oltre alla lista di tutti i numeri di telefono già bloccati. Nel nostro esempio in basso sono parecchi, tutti call center che giornalmente cercano di farci sottoscrivere offerte e abbonamenti di vario genere.

Secondo passaggio

Dopo essere arrivati nel menu Bloccati sarà sufficiente cliccare sulla voce “Blocca contatto…”, per selezionare i contatti da bloccare. Dopo aver cliccato su Blocca contatto apparirà l’intera rubrica e sarà sufficiente cliccare su ciascun contatto per bloccarlo. Questi, infine, appariranno nell’apposito menu bloccati. Per poter visualizzare di volta in volta i contatti bloccati è dunque possibile utilizzare le seguenti scorciatoie:

Impostazioni > Telefono > Blocco Chiamate e Identificazione

Impostazioni > Messaggi > Bloccati

Impostazioni > FaceTime > Bloccati

Da notare che bloccando un chiamante su una funzione sarà bloccato anche per tutte le altre. In termini pratici: chi è bloccato, ad esempio, per la chiamata telefonica, non ci raggiungerà neppure con gli sms o con Facetime

In alternativa…

E’ possibile bloccare i contatti desiderati aprendo, rispettivamente, le applicazioni Telefono, Facetime e Messaggi. All’interno delle prime due app è possibile toccare il pulsante Info (“i” cerchiata) accanto al nome o al numero che si desidera bloccare e successivamente scorrete in fondo alla scheda per toccare il pulsante di blocco. In Messaggi, invece, è necessario toccare il messaggio del contatto che si desidera bloccare, successivamente toccare il Contatto in alto a destra, seguito dal pulsante Info situato direttamente sotto il pulsante Fine e scorrere fino in basso per trovare il pulsante blocca.

Blocco di un numero chiamante sconosciuto

In alcuni casi ci troviamo a subire telefonate e ricevere SMS da persone che non abbiamo nella nostra rubrica, siano essi persone note o sconosciute. In questo caso è semplice bloccare il chiamante. Andiamo nel registro delle chiamate, tocchiamo la “i” cerchiata accanto al numero di chi ci ha telefonato e poi selezioniamo Blocca contatto in fondo alla scheda che ci apparirà. Se vogliamo bloccare chi ci invia SMS potremo aprire l’SMS, toccare in alto a destra “Contatto”, toccare la “i” cerchiata e poi Blocca Contatto. Anche in Facetime potremo similmente bloccare un contatto che ci sta importunando e dal quale non vogliamo più essere disturbati.

Sbloccare un contatto bloccato

Nel caso in cui si decidesse di sbloccare un contatto precedentemente bloccato è sufficiente entrare nel menù Bloccati (in Impostazioni –> Telefono –> Bloccati) e selezionare la voce Modifica presente in alto a destra. A questo punto sarà possibile cliccare sui contatti con il pallino rosso a fianco e, successivamente, cliccare sul pulsante di sblocco. Potremo anche fare uno “swipe” verso sinistra per far apparire il tasto “sblocca”.