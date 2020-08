Bloomberg: Nintendo Switch 4K atteso per il 2021

Mentre Sony e Microsoft preparano il lancio delle loro rispettive console, Xbox Series X e PS5, attese per il prossimo natale, anche Nintendo potrebbe essere alle prese con la sua console next gen. Si tratterebbe di una Nintendo Switch con supporto al 4K.

A riferirlo sarebbe Bloomberg, secondo cui la prossima console di casa Nintendo dovrebbe supportare la risoluzione 4K. Lo stesso rapporto, poi, parla di una presunta “sfilza di giochi della stessa Nintendo e di studi esterni” che potrebbe ribaltare il programma di rilascio relativamente leggero di quest’anno, dando una nuova spinta il prossimo anno, per l’appunto in concomitanza con il rilascio della nuova console 4K.

Un’edizione aggiornata dello Switch con una maggiore durata della batteria, ricordiamo, è arrivata lo scorso anno, mentre Switch Lite ha abbandonato il dock originale e i Joy-Con rimovibili, per concentrarsi esclusivamente sul versante mobilità. La console è ancora basata su una CPU NVIDIA Tegra personalizzata e offre 4 GB di RAM , quindi sarà interessante vedere cosa potrebbe cambiare nella futura console per spingere quei pixel extra.

Con le console Switch e Switch Lite ancora difficili da trovare nei negozi, rilasciare una versione aggiornata in questo momento non avrebbe molto senso per Nintendo, forte delle vendite anche senza un hardware in grado di competere con quello delle rivali. Del resto, storicamente Nintendo ha sempre rilasciato delle console meno potenti a livello di specifiche tecniche, ma sempre competitive grazie ad una line up software di prim’ordine.

Ad ogni modo, come ricorda anche Bloomberg, il prossimo anno i tempi potrebbero essere maturi per Nintendo per rilasciare una nuova console e catturare l’attenzione di quei giocatori che nel frattempo saranno incuriositi da una grafica 4K portata dalle console Sony e Microsoft di nuova generazione.

