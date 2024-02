BMAX B6 Plus è il mini PC Windows a meno di 200 €

Per lavorare da casa, per studiare, o semplicemente per giocare e navigare in rete; il computer è la risposta a tutte queste situazioni, e se ne volete uno potente senza spendere una fortuna allora dovreste approfittare dell’offerta attualmente in corso sul BMAX B6 Plus, che vi potete portare a casa per meno di 200 €.

Si tratta di un mini PC con Windows 11 preinstallato che è “mini” solo nelle dimensioni, pari a 13 x 11 x 4 centimetri (e un peso complessivo di 300 grammi), che consentono quindi un facile posizionamento sia su una scrivania anche piccola o ingombra, sia dietro un monitor (esistono supporti progettati appositamente per agganciare computer come questi sul retro sfruttando l’attacco VESA).

Per il resto infatti è un computer di tutto rispetto, a partire dalle prestazioni. Usa infatti un processore dual core Intel i3-1000NG4 fino a 3.2 GHz, affiancato da 12 GB di RAM di tipo LPDDR4 e un disco SSD NVME da 512 GB, sufficiente quindi sia per il sistema operativo che per vari programmi anche professionali e tutti i propri dati più importanti.

È ottimo anche dal punto di vista della connettività, perché oltre al collegamento Internet via cavo Ethernet RJ45 ci sono tre prese USB-A 3.0, una presa USB-C, due porte HDMI 2.0 e un’uscita audio jack da 3.5 millimetri. Per mouse, tastiera e accessori c’è anche il Bluetooth 4.2.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 231,83 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 16% andando a spendere soltanto 194,74 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.