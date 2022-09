Bosch, Fein e Rothenberger, batterie in comune da 18V per gli utensili

AmpShare ‒ powered by Bosch: questo è il nome della nuova partnership globale tra produttori di batterie lanciata da Bosch, Fein e Rothenberger. Con AmpShare, le aziende aderenti rifereiscono di avere l’obiettivo comune di offrire ai professionisti “il migliore e più ampio sistema 18V”, compatibile con numerosi marchi e applicazioni.

Ad oggi è possibile utilizzare più di 200 utensili dei marchi Bosch, Brennenstuhl, Cox, Fein, Klauke, Ledlenser, Lena Lightning, Ramset, Sonlux e Wagner con una sola e unica batteria 18V. Con la partnership AmpShare, il sistema di batterie Bosch Professional si estende a più di 25 marchi. La partnership è interessanti per professionisti di tutti i settori, vantando una gamma di applicazioni più ampia che mai e in grado di coprire quasi tutte le applicazioni con una sola batteria AmpShare, permettendo così di risparmiare spazio, tempo e denaro e di contribuire a una maggiore sostenibilità.

“Con questa partnership, uniamo i nostri punti di forza in termini di prestazioni – Ampere in breve Amp – e compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso verso un’unica piattaforma di batterie universale, con un’unica batteria e un unico logo per tutti i partner”, ha dichiarato Henk Becker, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Bosch Power Tools.

La partnership garantisce la compatibilità di tutte le batterie professionali a marchio Bosch acquistate a partire dal 2008, ovvero più di 80 milioni di batterie. Queste ultime, infatti, possono continuare a essere utilizzate in tutti gli utensili professionali di Bosch e, in futuro, anche in tutti gli utensili della partnership AmpShare. Questo perché la tecnologia di base delle batterie di Bosch rimane il cuore del sistema.

Per Christoph Weiß, CEO di Fein, fornitore di utensili multifunzione, la partnership rappresenta un’altra pietra miliare nella collaborazione con Bosch: “Nel 2016 abbiamo sviluppato insieme a Bosch il sistema di aggancio Starlock per gli utensili multifunzione. Con la partnership AmpShare, rafforziamo ulteriormente l’obiettivo di poter utilizzare in futuro utensili di diversi produttori con una sola batteria e un solo caricabatteria. Oltre ai nostri Multimaster, convertiremo l’intera gamma 18V di Fein all’interfaccia AmpShare per facilitare il lavoro quotidiano dei nostri clienti”.

Rothenberger porta nella partnership AmpShare esperienza e competenza nelle soluzioni di utensili per il collegamento, l’installazione e la manutenzione di tubazioni. “Crediamo alle soluzioni di sistema, così come al cantiere senza fili: un sistema di batterie indipendente dai produttori con una lunga autonomia combina entrambe le cose” ha dichiarato Christian Heine, Presidente del consiglio di amministrazione di Rothenberger. “Abbiamo quindi deciso di lanciare in futuro tutti i nostri utensili per batterie con interfaccia AmpShare” ha concluso Heine.

Membri della nuova partnership AmpShare sono da subito anche Fischer – leader tecnologico del mercato mondiale nel settore del fissaggio, AAT Alber Antriebstechnik GmbH – produttore di sistemi montascale, Bepo – specialista in frese e taglia giunti per il montaggio e la ristrutturazione di finestre, Förch – fornitore di elettroutensili per i settori dell’edilizia, del legno, del metallo e dei sistemi domotici, nonché del settore automotive, Honsel – esperto in soluzioni innovative di rivettatura e fissaggio, Kolektor – esperto in spruzzatori multifunzione a pressione senza fili, Kummert – produttore leader di sistemi di ispezione dei condotti, Leister – leader in soluzioni di saldatura di materie plastiche e riscaldamento di processi, Mato – esperto in tecnologia di lubrificazione, Signode, Orgapack e Strapex ‒ esperti di imballaggio con strumenti di reggiatura, PerfectPro, fornitore leader di radio da cantiere, e Rexroth, specialista in soluzioni di avvitatura. Inoltre, oltre alla serie Cox, Medmix sta convertendo anche la serie MK all’interfaccia AmpShare.