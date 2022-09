La Dash Cam 4K con doppia visuale a 70 euro spedizione gratis

Le cash Cam sono la soluzione ideale per munirsi di prove a proprio favore durante gli incidenti. Ancor di più quando permette di riprendere sia il frontale, che la parte posteriore della vettura. Questa Dash Cam 4K permette di farlo, e da 130 euro il prezzo è scontato a 70 euro, spedizione compresa, utilizzando il coupon LI15. Clicca qui per acquistarla.

Tra le principali caratteristiche di questo dispositivo il suo sensore grandangolare con possibilità di ripresa di 170 gradi, oltre alla risoluzione di registrazione che raggiunge i 2160P. Il corpo principale della camera, quello che presumibilmente si installerà sul cruscotto per poter riprendere il frontale, gode anche di uno schermo da 3 pollici, così da poter sempre essere a conoscenza di cosa viene inquadrato.

La dash cam in questione gode anche di una tecnologia di bilanciamento del bianco, così da non aver zone troppo illuminate. Naturalmente, la cash cam ha microfoni integrati per la registrazione in loop, oltre ad avere sensori per il rilevamento del movimento cosi da iniziare a registrare non appena il veicolo viene messo in movimento.

Grazie alla camera posteriore, inoltre, sarà possibile effettuare in totale sicurezza manovre per il parcheggio. Il modulo posteriore permette una risoluzione fino a 1080p. La cash cam gode anche di GPS integrato, così da geolocalizzare le riprese ed ovviamente è in grado di effettuatre il time stamp a schermo, così da avere sempre certezza della data e dell’orario in cui è avvenuta quella determinata ripresa. Inoltre, essendo la cash cam dotata di modulo WiFi integrato, è possibile anche collegarla con lo smartphone per vedere la ripresa sullo schermo del proprio dispositivo.

Supporta schede di memoria MicroSD fino a 128GB di classe 10, mentre viene alimentata dalla classica DC12V.

Solitamente ha un costo di oltre 130 euro.

