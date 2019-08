Bose Soundlink revolve, il miglior altoparlante Bluetooth al prezzo più basso: 147€

Se vi serve un diffusore Bluetooth top, compatibile anche in Siri, non dovete aspettare Homepod, vi basta andare su Amazon per comprare al prezzo più basso di sempre il Bose SoundLink Revolve: 147€

Di questo accessorio da casa, erede di un glorioso e apprezzatissimo predecessore che aveva diversi modelli, abbiamo parlato approfonditamente nel corso di una nostra recensione avvenuta al momento del lancio. Leggendola capirete che, almeno secondo noi, quando Bose affermò al debutto che si trattava del “miglior diffusore Bluetooth di sempre”, non si era di fronte solo a marketing.

Il segreto della qualità del suono che il Soundlink Revolve è in grado di emettere si trova in un nuovo pacchetto acustico nuovo, successivamente abbinato a un case in alluminio monoblocco a forma cilindrica. Non avendo una parte frontale e una posteriore, i diffusori SoundLink Revolve non devono essere rivolti in una direzione specifica per essere ascoltati. Ecco le caratteristiche in sintesi

radiatori attivi e passivi opposti

deflettore acustico brevettato

“pressure trap” per eliminare la distorsione

certificazione IPX4 per resistenza a eventuali schizzi d’acqua

chassis in alluminio resistente agli urti

attacco universale filettato per montaggio su un treppiede, utile ad esempio per l’ascolto cortile o durante una festa all’aperto

leggero: pesa 0,66 kg

batteria ricaricabile per 12 ore di riproduzione

Compatibile Siri e Google Now

Possibile paring di due diffusori grazie all’app Bose per ascolto stereo

Bose SoundLink Revolve costerebbe 200 euro, Amazon lo sconta a 147 euro per la versione argento (la versione in nero costa un paio di euro di più) che è il prezzo più basso del mercato e un serio incentivo all’acquisto.