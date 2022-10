Bowers e Wilkins Px8, le cuffie di lusso senza compromessi

Bowers & Wilkins Px8 è l’ultima ammiraglia del costruttore inglese, una cuffia wireless con cancellazione del rumore dotata di inediti driver in carbonio da 40mm angolati all’interno dei padiglioni, in grado di offrire minore distorsione e maggiore risoluzione. Ma si tratta anche di una cuffia di lusso, con bracci in alluminio pressofuso, dettagli in metallo tagliato al diamante, oltre a finiture e rivestimenti in nappa, nelle colorazioni marrone o nero.

Il cuore di Bowers & Wilkins Px8 è la stessa piattaforma wireless a cancellazione attiva del rumore presente nelle Px7 S2 che il costruttore ha migliorato e perfezionato ulteriormente. Lo storico marchio inglese promette maggiore dettaglio, risoluzione e spazialità, grazie agli altoparlanti costruiti ad hoc, ispirati a quelli sviluppati per la nuova serie ‘700.

Migliorano così risposta e velocità, con distorsione ancora più bassa, questo per tutta la gamma di frequenze, assicurando un ascolto più coinvolgente e naturale, che si avvicina al suono concepito dall’artista.

Il comfort elevato è un’altra caratteristica di Bowers & Wilkins Px8 Px8. I cuscinetti auricolari e il padiglione sono imbottiti con memory foam e rivestiti in nappa, per una sensazione di qualità superiore, anche tattile. Px8 utilizzano la tecnologia wireless aptX Adaptive di Qualcomm per garantire la massima risoluzione possibile da smarphone, tablet e computer e sono supportate le connessioni USB-C e via cavo analogico da 3,5 mm, con accessori forniti a corredo nella custodia che accompagna il prodotto.

Il costruttore promette «Prestazioni senza paragoni in commercio» con qualsiasi connessione venga utilizzata, wireless o cablata, oltre a una risoluzione audio a 24 bit da qualsiasi servizio di streaming. La cancellazione del rumore adattiva elimina i rumori indesiderati, ma senza compromettere la musica, anche grazie ai sei microfoni ad alte prestazioni che lavorano insieme per ottenere risultati migliori.

Due microfoni misurano l’emissione di ogni altoparlante, altri due ascoltano l’ambiente, mentre l’ultima coppia fornisce chiarezza della voce durante le conversazioni. L’ottimizzazione del costruttore si è concentrata anche sul posizionamento delle sei capsule, aggiustandone l’angolazione in modo da poter captare meglio i segnali e catturare con maggiore efficacia la voce, riducendo ulteriormente l’interferenza del vento.

Rispetto ai modelli precedenti migliora anche l’autonomia, che arriva a ben 30 ore con cancellazione attiva e volume medio: per ottenere 7 ore di autonomia sono sufficienti solo 15 minuti di ricarica. Il lancio delle Px8 corrisponde con quello di un sostanzioso aggiornamento dell’applicazione Bowers & Wilkins Music, che consentirà di riprodurre in streaming la musica con il supporto di Deezer, Qobuz e TIDAL.

Bowers & Wilkins Px8: disponibilità e prezzi

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa: le nuove cuffie Px8 sono disponibili da fine settembre al prezzo consigliato di 699 €, nelle varianti di colore nero e grigio/marrone.

