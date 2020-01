BroadLink RM4C, il telecomando universale compatibile con Alexa e Google a 9 €

Creare una casa smart anche per quel che concerne il controllo di vecchi dispositivi in casa non è mai stato così semplice. Bastano 9,43 euro per BroadLink RM4C, un telecomando universale che trasforma i segnali WiFi in input IR, così da accendere le TV, controllare il condizionatore, e altri apparati tramite smartphone o assistenti vocali. Clicca qui per acquistarlo.

Il funzionamento di questi dispositivi è ormai noto: li si piazza nei pressi un qualunque apparecchio solitamente controllato con un telecomando tradizionale (TV, Smart TV, condizionatori, videoregistratori, cancelli elettrici, porte automatiche, pompe di calore e così via), si collega il dispositivo alla rete Wi-Fi e lo si configura utilizzando l’apposita applicazione per Android o iOS.

BroadLink RM4C permetterà così di controllare uno o più dispositivo direttamente dallo smartphone, anche da remoto, creando anche programmazioni. È possibile ad esempio accendere il condizionatore o la pompa di calore da remoto o programmarne l’accensione o lo spegnimento ad una specifica ora del giorno.

Inoltre, questo telecomando può anche essere controllato comodamente con la voce sfruttando Amazon Alexa, Google Home, oltre a integrarsi perfettamente con gli automatismo di IFTTT.

La periferica code anche di un ricco database IRcode cloud, in grado di coprire un : il gran numero di marchi di elettrodomestici. Questi database sono costantemente aggiornati, così che risulterà quasi impossibile non trovare il proprio dispositivo da controllare.

Funziona con iOS 9.0 e Android 4.0, e versioni successive, misura appena 46 x 46 x 43mm, con un peso di circa 100 grammi, quindi davvero discreto, facile da posizionare sul mobile TV. Ricordiamo, tra le sue caratteristiche, la compatibilità con Alexa, FastCon, IFTTT

e con l’Assistente Google.

Al momento si acquista su eBay direttamente a questo indirizzo, dove lo pagherete soltanto 9,43 euro.