Al CES 2025 Bluetti Apex 300, la workstation scalabile ultra potente

Anche quest’anno Bluetti ha presentato la sua offerta di Powerstation e sistemi di backup energetico al CES di Las Vegas.

Bluetti ha deciso di dividere in 3 diversi sotto-brand la sua produzione: si parte da Elite per la linea di prodotti portatili e per uso consumer e potenze inferiori a 3 KWh si passa ad Apex per i prodotti e le utilizzazioni che richiedono elevati livelli di energia anche in mobilità e infine si arriva ad Energy Pro che che è la linea per installazioni professionali di sistemi integrati e integrabili con sistemi fotovoltaici fissi.

Il primo modello della nuova linea intermedia è Apex 300 che è basato su batterie LFP ed ha una massima uscita in AC di 3.072 Wh e puo essere collegata a battterie di espansione della serie B300K, B300 e B300S, Ha un consumo in riposo di 20Watt e può supportare carichi da 120V e 240V allo stesso momento.

E’ possibile collegare fino a 3 Apex 300 in parallelo per aumentare l’uscita massima fino ad ottenere ben 11,52kW tanto da alimentare una intera casa e le combinazioni posssono portare fino ad un massimo di 58kWh con 3 Apex 300 e 18 battery pack tutti collegati in parallello. Allo stesso tempo può arrivare a fino 30,720W di ingresso solare.

Se la disponibilità dello switch 120/240 può interessare principalmente chi deve passare da un continente all’altro e deve mantenere la compatibilità con diversi dispositivi esterni quello che pare interessante è la presenza della della ricarica EV bidirezionale che permette di fornire energia ad una auto elettrica o utilizzarne la carica in caso di necessità: ovviamente l’auto deve essere predisposta a questa funziona come le nuove auto full electric di Hyunday con la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Come accade per powerstation della concorrenza di questa potenza il sistema Apex 300 è concepito sia come accumulo per l’abitazione sia come risorsa di energia trasportabile per chi fa campeggio oppure deve fornire servizi lontano dalla rete elettrica. La stazione può essere ricaricata in modalità Turbo Boost fino all’80% in 45 minuti oppure essere ricaricata da pannelli solari, veicoli V2L e pure stazioni di ricarica EV.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito Bluetti.

Arriverà in Europa nel maggio 2025.