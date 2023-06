BYD Atto 3 Han 3, le elettriche cinesi in Italia puntano alto

BYD lancia in Italia le sue auto elettriche, Atto 3 e Han, progettate e costruite internamente con prezzo che parte da poco meno di 42000€ IVA esclusa.

Il primo veicolo, Atto 3, è un SUV di medie dimensioni, mentre Han è una berlina a quattro ruote motrici con due motori. Le vendite delle due auto elettriche inizieranno con l’apertura dei primi store a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze, con la società che ha intenzione di lanciare presto anche altri due modelli della gamma, Dolphin e Seal, la prima delle quali avrà un prezzo di circa 31 mila euro.

Il gigante cinese si vanta di essere l’unico marchio che “progetta e produce un sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni di potenza, unità di controllo e semiconduttori”.

BYD Atto 3

Atto 3 è, al momento, quella su cui il marchio BYD punta maggiormente, considerando che sarà la più economica tra i modelli in vendita inizialmente. Offre una batteria da 60,5 kWh e un’autonomia di 420 km, che può arrivare fino a 565 km nel ciclo urbano. La batteria è realizzata in fosfato di ferro e litio (LFP), senza cobalto.

Il motore ha una potenza di 150 kW/204 CV con una coppia di 310 Nm, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Il produttore dichiara un consumo medio di 15,6 kWh ogni 100 km, mentre il prezzo partirà da 41.990 euro; se si opta per la versione Comfort si arriva a 43.490 euro. Il tutto, IVA esclusa.

La versione Comfort di Atto 3 è dotata di sistema di ricarica bidirezionale (V2L), che permette sia di erogare corrente che di riceverla. Avrà anche un tetto apribile, regolazione elettrica del sedile anteriore, sistema di navigazione, rivestimento in ecopelle vegana e un touchscreen centrale da 12,8 pollici che si estende a 15,6 pollici nella versione più costosa.

BYD Han

La Han, invece, è un modello di punta con due motori che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 CV. L’autonomia supera i 500 km con un picco di 662 km nel circuito urbano.

La combinazione dei due motori e del sistema a trazione integrale offrirà una potenza massima di 380 kW/517 CV, che consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La Han ha un prezzo di listino a partire da 70.940 euro per la versione Executive, da 71.306 euro per la versione King con colore Rosso e da 71.550 euro per la versione con colore Blu.

