Il cacciavite elettrico AtuMan DUKA è in offerta a soli 24 €

Avete bisogno di un cacciavite per riparazioni fai-da-te? Ecco un’ottima occasione per comprarne uno di alta qualità: AtuMan DUKA, con manico elettrico e 25 punte in confezione, ora lo comprate in offerta a soli 24 €.

Si tratta di un cacciavite ben costruito, con un motore elettrico che viaggia fino a 150-210 rpm e la capacità di muoversi in entrambe le direzioni, potendo così usarlo per velocizzare di molto sia la rimozione che il serraggio delle viti.

Viene venduto all’interno di una custodia (misura circa 19,5 x 8 x 3 centimetri, e un peso complessivo ci 330 grammi) che permette di tenere in ordine il manico e le 25 punte in dotazione, in modo da poterlo riporre a averlo subito pronto all’occorrenza.

Ci sono punte a stella e a taglio, oltre a diverse altre che vi permetteranno di portare a termine il 95% delle operazioni più comuni, come ad esempio la sostituzione dello schermo di un telefono, o lo smontaggio di un altro dispositivo elettronico da riparare.

Nello specifico acquistando questo kit avrete a disposizione le punte:

P4

P5

W1.5

Y0.5

TW1

PH000

PH00

PH0

PH1

PH2

SL1.5

SL2.0

T2

T3

T4

T5H

T6H

T8H

T9H

T10H

H0.7

H0.9

H1.5

H2.0

H2.3

Manici come questo generalmente vengono alimentati da batterie stilo o ministilo: qui invece è presente una batteria da 650 mAh che si ricarica (completamente, in circa 1 ora) come un cellulare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 40 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 38% andando a spendere intorno ai 24 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

