Cacciavite elettrico con kit 30 punte in sconto

Se avete bisogno di qualche cacciavite per montare e smontare piccoli oggetti, giocattoli, o per stringere le viti degli occhiali, per assemblare il nuovo computer e via dicendo, date un’occhiata all’offerta in corso su un kit davvero speciale.

Si tratta di un set che include un manico e 30 diverse punte che si adattano alle situazioni più comuni, che si tratti di fare manutenzione a qualche circuito elettronico o di cambiare la batteria all’orologio da polso.

I punti di forza sono molteplici. Partiamo innanzitutto dal manico, costruito in metallo e con un design appositamente progettato per essere il meno scivoloso possibile anche se si utilizza senza guanti.

Incorpora un piccolo schermo OLED dove poter tenere d’occhio la modalità attiva, in quanto si può usare in tre diversi modi: si può ad esempio attivare il rilevamento del movimento per far sì che il cacciavite avviti o sviti in automatico in base al verso in cui lo si gira.

Oppure si può schiacciare il pulsante con la freccia che punta alla vite per avvitare, o quella in direzione opposta per svitare, e in tal caso si può anche attivare la modalità auto per far sì che il cacciavite avviti e sviti automaticamente dopo il singolo click del relativo pulsante anziché tenerlo premuto finché serve.

In punta ci sono 4 piccoli LED che illuminano adeguatamente l’area di lavoro, in modo da poterlo usare comodamente anche quando la vite si trova in un punto buio o poco illuminato.

Il motore viaggia alla velocità di 250 giri al minuto ed è alimentato da una batteria da 600 mAh che promette fino a 4 ore di autonomia con una sola ricarica (via USB-C).

Per finire, le punte sono magnetiche, il manico è lungo 14 centimetri e in dotazione c’è anche una custodia per riporre tutta l’attrezzatura e trasportarla con facilità.

La promozione

