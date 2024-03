AirPods Pro, in iOS 18 una Modalità Apparecchi Acustici

iOS 18 integrerà una modalità “Modalità Apparecchi Acustici” per AirPods Pro.

A riferirlo è Mark Gurman nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”. Il redattore di Bloomberg riferisce che non sono previste grandi novità hardware per AirPods Pro nel 2024 ma cambiamenti per chi ha difficoltà con l’udito arriveranno con una nuova modalità per gli apparecchi acustici prevista in iOS 18.

Con gli AirPods è già possibile sfruttare la modalità “Ascolto dal vivo” che permette di usare l’iPhone (o l’iPad) come microfono per ascoltare una conversazione in un ambiente rumoroso o anche sentire una persona che parla dall’altro lato della stanza.

Altro aiuto disponibile già ora per chi ha difficoltà con l’udito è la funzione “Amplificazione conversazioni” che concentra gli AirPods Pro sulla persona che sta parlando di fronte a noi, rendendo più facile sentire quando si parla faccia a faccia.

Da uno studio dello scorso anno è emersa la possibilità di usare gli auricolari wireless di Apple alla stregua di apparecchi acustici, più abbordabili e accessibili rispetto a specifici e costosissimi dispositivi medici.

Il sempre ben informato redattore di Bloomberg in passato ha riferito che Airpods specificatamente pensati come supporto per migliorare la capacità uditiva non sono dietro l’angolo ma neppure troppo distanti e che probabilmente sarà necessario qualche anno per vedere funzionalità avanzate e dedicate, integrate direttamente negli auricolari (molto dipenderà anche dall’approvazione degli enti preposti a verificare la reale capacità medica degli Airpods).

Da anni si parla di funzioni utile alla salute per gli Airpods. In particolare un sensore per la frequenza cardiaca e un sistema di amplificazione per il suono. Quest’ultima tecnologia potrebbe essere integrata negli uricilari della Mela trasformandoli in un sistema utile anche come ausilio uditivo.

Non è chiaro a cosa faccio riferimento la novità specifica indicata da Gurman per iOS 18 e annunci specifici arriveranno in concomitanza della presentazione del nuovo sistema operativo; una prima beta di iOS 18 sarà probabilmente presentata a giugno in concomitanza dell’annuale conferenza sviluppatori (WWDC).