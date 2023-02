Call of Duty Warzone Mobile, via ai preordini per iPhone e iPad

App Store ha dato il via ai preordini per l’attesissimo Call of Duty: Warzone Mobile di Activision, in vista del rilascio su iPhone e iPad. Disponibile per i preordini su App Store Call of Duty: Warzone Mobile è una versione del popolare sparatutto per console e PC e che porta lo stesso nome, ma ottimizzata per lo schermo più piccolo.

Ed è finalmente disponibile per i preordini prima del rilascio. Il gioco è stato presentato a settembre, prima di essere reso disponibile come “rilascio limitato” in Australia a novembre scorso. Il lancio completo è imminente, visto che il gioco si aprirà presto ad altri territori.

Come nella versione originale, i giocatori si uniranno per battagliare su una mappa di vaste dimensioni, potendo raccogliere armi per abbattere gli avversari fino a rimanere l’ultimo sopravvissuto nell’arena. Sarà presente la mappa di Verdansk della versione per console, che viene utilizzata anche per la versione mobile.

Tra le differenze tra la versione standard a quella mobile vi è il numero di partecipanti: 100 nell’edizione precedente, 120 in questa mobile. C’è anche una pesante personalizzazione delle meccaniche e dell’interfaccia del gioco, in modo da personalizzare i controlli a seconda dei gusti degli utenti.

Il titolo sarà disponibile come free to play, ma sarà disponibile anche un sistema Battle Pass a pagamento, che fornisce più vantaggi man mano che i giocatori salgono di livello. I giocatori che preordinano il gioco gratuito prima della sua uscita otterranno alcuni bonus, tra cui la pistola X12 semi-automatica con mimetica Principe d’inferno, l’emblema Familiare oscuro e l’adesivo digitale Fiamma del nemico per dare un tocco personale all’avatar di gioco e alla sua arma.

Effettuando un tentativo con il sistema dei preordini si scopre che il titolo finale sarà rilasciato su App Store nel maggio 2023: ricordiamo he la pre-registrazione per Call of Duty Warzone Mobile era già attiva in precedenza su Google Play per i dispositivi Android. I requisiti minimi per giocare a Call of Duty: Warzone Mobile sono un iPhone o iPad con chip A12 Bionic o modelli successivi, con iOS 15, iPadOS 15 o versioni successive.