Paga 35 mila euro un iPhone che non userà mai

E pensare che in molti si lamentano per il prezzo troppo alto raggiunto dai nuovi smartphone top di gamma, inclusi i prezzi di listino dei nuovi iPhone 14: c’è chi lo ha pagato ben 35 mila euro, senza neppure riceverlo. Si è trattata, ovviamente, di una truffa. Dalla Sicilia alla Campania, ecco quanto accaduto.

A diramare la notizia è libertasicilia, secondo cui i Carabinieri di Bagnoli Irpino hanno ricevuto una denuncia sporta da un giovane del luogo. Sarebbero stati truffati da una coppia, un uomo e una donna, di Siracusa. La denuncia ha ad oggetto il reato di “Truffa in concorso”.

La coppia avrebbe pubblicato un annuncio per la vendita di un iPhone 14, fissando il prezzo a solamente 400 euro, una somma non certamente congrua per lo smartphone di ultima generazione lanciato sul mercato a settembre 2022. La coppia sarebbe riuscita a farsi accreditare la somma di 35 mila euro tramite bonifici bancari, convincendo l’acquirente di non aver ricevuto i precedenti accrediti.

Dopo aver incassato il denaro, i fantomatici venditori hanno fatto perdere le proprie tracce, tanto da risultare irreperibili su tutte le utenze fornite nell’annuncio. Manco a dirlo, il super iPhone da 35 mila euro non è stato mai spedito, e la somma incassata non è stata restituita.

La vicenda potrebbe avere un lieto fine per l’acquirente, dato che a seguito di indagini, i militari sono riusciti a identificare i due presunti truffatori, peraltro già noti alle Forze dell’Ordine. Al momento sono in stato di libertà, ma si attendono risvolti, sia per la condanna, che per l’eventuale restituzione della “refurtiva”.

