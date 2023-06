Apple ribassa di oltre il 10% i MacBook Air M2

Calano i prezzi dei MacBook Air M2. Apple, in coincidenza con il lancio del modello da 15″ del popolare laptop, ha infatti annunciato un nuovo listino che ribassa considerevolmente il prezzo delle versione da 13,4″.

Oggi il MacBook Air con chip M2, sempre disponibile nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale, è in vendita a partire da € 1.349 per la versione con disco da 256 GB. In precedenza questo modello costava 1529 euro. Si tratta di un calo di 180 € corrispondenti al b12%.

Altrettanto importante il ribasso per il modello da 512 GB. Oggi costa 1669 € contro gli 1879€ del listino precedente. Qui lo sconto è pari a quasi il 13%.

La riduzione del prezzo è frutto di quattro fattori interconnessi: un leggero deprezzamento del dollaro, vendite non entusiasmanti (Apple in questo momento è uno dei peggiori “performer” in fatto di vendite anno su anno nel campo dei computer), un invecchiamento della piattaforma che si appresta a cambiare processore quando in autunno o inizio inverno sarà reso disponibile il processore M3 e il lancio del modello da 15″ che si colloca a € 1.649 più o meno il prezzo precedente del MacBook Air 13,4

Va anche notato che i MacBook Air M2 sono stati messi costantemente in vendita con ribassi tra il 15 e il 20% rispetto al prezzo ufficiale Apple. Amazon è arrivata anche a scontare in alcune occasioni speciali i portatili “sottili” di Apple anche oltre il 30%. Si potrebbe dire che Apple con questa mossa si sia adeguata al mercato.

Resta invece lo stesso il prezzo MacBook Air M1 1229 €. Il prezzo già poco competitivo con quello del modello M2 prima del taglio del listino, ore lo è anche meno. Ma anche il MacBook Air M2 si trova spesso in sconto ben sotto i mille euro