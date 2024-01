CamperDays, la piattaforma di noleggio camper sbarca in Italia

CamperDays, piattaforma di noleggio camper e fuoristrada già nota in Europa, annuncia il suo arrivo in Italia. Fondato a Colonia nel 2013, il servizio permette alle persone di organizzare vacanze on the road in 30 Paesi di tutto il mondo, promettendo “prezzi competitivi, trasparenti e aggiornati quotidianamente”.

Secondo l’ultimo report Pinterest Predicts 2024, le avventure off-road avranno un posto speciale tra le tendenze di viaggio dell’anno appena iniziato, in particolare per i viaggiatori Baby Boomer e Gen Z. Le ricerche recenti più rilevanti dimostrano un maggiore interesse verso il campeggio off-road (in aumento del 90%), i fuoristrada per avventure (in aumento dell’80%) e i fuoristrada (in aumento del 40%) e l’attrezzatura overland (in aumento del 110%).

L’identikit del viaggiatore su strada

In occasione del lancio del servizio in Italia, CamperDays ha tracciato il profilo di chi predilige una vacanza on the road. Secondo quanto emerge da dati interni, i viaggiatori e le viaggiatrici interessati a questa tipologia di viaggi all’insegna dell’avventura sono innanzitutto dei veri early bird: i Baby Boomer, in particolar modo, prenotano con almeno 20 settimane d’anticipo.

A livello di nazionalità, a distinguersi per le prenotazioni anticipate sono i viaggiatori tedeschi e olandesi che, con 19 settimane di anticipo, si posizionano sul podio più alto; a seguire gli italiani (con 18 settimane) e i francesi (con 16 settimane).

Secondo quanto emerge da dati interni, i viaggiatori e le viaggiatrici interessati a questa tipologia di viaggi all’insegna dell’avventura sono innanzitutto dei veri early bird: i Baby Boomer, in particolar modo, prenotano con almeno 20 settimane d’anticipo.

Per potersi godere appieno lo spirito d’avventura ed immergersi nella natura e nelle culture locali, le vacanze on the road di lungo periodo sono un must negli ultimi anni e continueranno ad esserlo nel corso del 2024. Sebbene sia la generazione più adulta a preferire viaggi di oltre 20 giorni, la media di giorni prenotati da Gen X, Millennials e Gen Z è comunque alta (15-16 giorni).

In merito alle destinazioni, gli Stati Uniti sono la meta prediletta in assoluto per tutte le generazioni e per tutte le nazionalità per vacanze in camper e fuoristrada; tuttavia, l’Australia e la Nuova Zelanda hanno una forte presa sulle generazioni più giovani.

Mentre le preferenze dei viaggiatori italiani e delle viaggiatrici italiane vanno anche al proprio Paese e al Regno Unito, la top 10 delle altre nazionalità preferite sulla piattaforma risulta essere più internazionale e, oltre a vedere al primo posto gli Stati Uniti, include Australia, Germania, Nuova Zelanda, Canada, Regno Unito, Namibia, Svezia e Norvegia.

Come nasce CamperDays

Lanciato a Colonia nell’aprile del 2013 come un progetto del portale tedesco leader da oltre vent’anni nel confronto prezzi del noleggio di auto, billiger-mietwagen.de, CamperDays è cresciuto costantemente, ottenendo nel 2019 una maggiore autonomia dalla piattaforma madre per poi diventare totalmente indipendente nel 2023. Ad oggi è di proprietà di Seven Ventures, la divisione e-commerce di ProSiebenSat. Media, uno dei gruppi media più importanti in Germania, Austria e Svizzera.

Con un portafoglio di oltre 35.000 caravan a noleggio prenotabili direttamente in oltre 700 stazioni del mondo, una media di 3 milioni di visite online annuali e un incremento di prenotazioni nello scorso anno del 57%, CamperDays ha costruito nel suo primo decennio un’ampia rete globale di 150 partner di fiducia e una solida competenza nel settore.

Il servizio è attualmente disponibile su 9 domini online locali (oltre all’Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca) e offre la possibilità di viaggiare in 30 Paesi (20 europei e 10 internazionali, con un focus particolare sulle mete a lunga distanza come gli Stati Uniti e l’Australia).

Al momento i tre mercati in cui il servizio ha riscontrato maggiore successo sono rispettivamente la Germania, la Francia e il Regno Unito. L’obiettivo di CamperDays è quello di diventare nei prossimi cinque anni il punto di riferimento per il noleggio dei camper online, consolidando la propria presenza nei Paesi in cui già opera, a partire proprio dall’Italia ed espandendosi ulteriormente in Europa (il Portogallo e la Polonia sono, per esempio, i prossimi due mercati in cui approderà il servizio).

Come funziona CamperDays

Prenotare su CamperDays è facile: una volta iscritti alla piattaforma, occorre avviare la ricerca del proprio camper o fuoristrada, selezionando il luogo di ritiro e le date del proprio viaggio ed inserendo le caratteristiche della vettura più in linea con le proprie esigenze, necessità e budget. Prima di procedere con il pagamento, è necessario poi indicare il numero di conducenti e relativi dati anagrafici e l’opzione assicurativa preferita.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.