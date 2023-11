Insta360 GO 3: al minimo la più versatile delle action cam, solo 419 euro

La tecnologia delle videocamere action sta raggiungendo nuove vette di versatilità e funzionalità, e in questo la Insta360 GO 3 si presenta come uno dei punti di riferimento. Con un design ultraleggero, funzionalità avanzate e possibilità creative illimitate, la GO 3 si distingue come una compagna ideale per gli amanti dell’avventura e dei video di alta qualità. Al m omento in sconto a 419 euro su Amazon.

Con un peso incredibilmente leggero di soli 35 grammi, la Insta360 GO 3 è un concentrato di potenza in un formato tascabile. La sua dimensione compatta la rende perfetta da portare ovunque, garantendo di poter catturare ogni momento senza dover sacrificare la praticità.

Non sacrifica neppure la qualità, considerando che è in grado di registrare video Point of View (POV) a 2,7K, per un’esperienza di ripresa immersiva. Il design magnetico versatile e una serie di accessori pratici come il ciondolo magnetico e la Easy Clip ampliano le possibilità creative della GO 3. In estrema sintesi, sarà possibile sperimentare angolazioni diverse, per una massima flessibilità nelle riprese.

L’Action Pod incluso nella confezione offre 170 minuti di registrazione, un touchscreen orientabile, un telecomando e anteprima live. Il montaggio magnetico identico a quello della GO 3 facilita il passaggio tra diverse modalità di ripresa, offrendo un controllo completo sulle proprie creazioni.

La tecnologia di stabilizzazione FlowState di Insta360 elimina qualsiasi tremolio, urto o oscillazione, garantendo video impeccabili. Inoltre, l’Horizon Lock 360 mantiene il video sempre livellato in qualsiasi situazione, assicurando una qualità professionale anche nelle condizioni più impegnative.

La GO 3 è progettata per resistere agli elementi. Con una resistenza all’acqua fino a 5 metri, dunque utilizzabile anche sott’acqua. L’Action Pod è altrettanto resistente alla pioggia e agli schizzi, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente.

Al momento potete acquistare questa Insta360 GO 3 in offerta a 419 euro su Amazon.