CamTrackAR usa iPhone e iPad per filmare scene e sovrapporre oggetti 3D in AR

“Cattura e traccia in 3D la scena con facilità”: è questo lo slogan di CamTrackAR, l’unica app in grado di catturare video e dati di tracciamento 3D contemporaneamente utilizzando la tecnologia AR di Apple e in grado di colmare il divario tra produzione e post-produzione.

L’applicazione è interessante sia per i professionisti alla ricerca di opzioni di pre-visualizzazione e per qualsiasi creatore di video che desideri accelerare il flusso di lavoro di post-produzione con l’integrazione di oggetti tridimensionali precisamente collocati nella scena e senza complicate operazioni di rotoscoping.

Si può usare sia gratuitamente con un’esportazione limitata a HitFilm (.hfcs) e Blender (.py) ed un singolo punto di ancoraggio singolo. Con l’aggiornamento alla versione in abbonamento (a poco meno di 5,49 Euro) o alla versione Full (a circa 32 Euro, è possibile esportare in After Effects (.jsx), completare il flusso di lavoro post-produzione e aggiungere più punti di ancoraggio alla scena.

L’applicazione utilizza la tecnologia AR all’avanguardia di Apple per produrre una traccia videocamera 3D veloce e accurata.

CamTrackAR dispone uno schermo semplice con pulsanti intuitivi e chiari, progettato per garantire che i dettagli del girato non vengano oscurati durante le riprese.

E’ possibile effettuare la ripresa automatica con l’impostazione di un piano con la griglia di tracciamento verde e aggiungere punti di ancoraggio con la semplice pressione di un dito. Poi si preme record e CamTrackAR fa tutto il lavoro per noi.

CamTrackAR assicura che i terzi inferiori, i modelli 3D compositi e tutto ciò che richiede una traccia invideocamera rimangano bloccati in posizione inoltre verifica immediatamente la fattibilità degli scatti VFX.

Il tracciamento accurato rende CamTrackAR interessante per qualsiasi direttore della fotografia o regista che desideri vedere in anteprima le riprese sul set.

Per domande aggiuntive potete visitare il sito dello sviluppatore con tutte le risposte e la guida online su questa pagina.

Per scaricarlo partite da questo link all’App Store.