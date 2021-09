Arriva Canon EOS R3 e si mette a fuoco con lo sguardo

Non è uno scherzo: i fotografi che useranno Canon EOS R3 potranno mettere a fuoco con lo sguardo. Lo spiega l’azienda nel comunicato stampa diramato nelle scorse ore con il quale annuncia la nuova fotocamera mirrorless, di cui Canon aveva fornito una preview già da aprile, progettata per la fotografia sportiva, di reportage e naturalistica che combina la velocità della serie EOS 1 con la versatilità del sistema EOS R.

«Per massimizzare il controllo delle opzioni AF, la fotocamera offre tre diversi modi per selezionare i punti AF: lo smart controller, il multi-controller e la tecnologia istintiva Eye Control AF» si legge nel comunicato. Ed è proprio quest’ultimo a portare dentro la magia: «Questo metodo di selezione del punto AF permette di spostare il punto di messa a fuoco nel punto in cui guarda il fotografo: nelle situazioni in cui tutto accade molto rapidamente, i fotografi possono così concentrarsi istintivamente sull’azione con un solo sguardo».

Ci troviamo di fronte a una fotocamera che include oltre 100 novità rispetto ai modelli mirrorless e DSLR di Canon, a partire dal sensore CMOS stacked retroilluminato da 24,1 megapixel che elimina quasi completamente la distorsione dell’immagine e grazie alla velocità dell’otturatore, con una gamma di tempi di scatto da 30 secondi a 1/64.000° di secondo, aiuta i fotografi sportivi a immortalare anche i soggetti più veloci.

Quando si utilizza l’otturatore elettronico è possibile scattare fino a 30 fps con tracking AE e AF anche in formato RAW, nonché utilizzare opzioni per scattare a 15 fps e 3 fps. Per la prima volta, l’otturatore elettronico può poi essere utilizzato anche con flash Canon e di terze parti. Sono stati introdotti, anche per l’otturatore elettronico, il rilevamento flicker (flicker detection) e una modalità di scatto anti-flicker ad alta frequenza per individuare e correggere lo sfarfallio delle sorgenti luminose, oltre a prevenire la formazione di striature o problemi di colore ed esposizione.

Ma come dicevamo in apertura le prestazioni ad alta velocità di EOS R3 non si limitano ai fotogrammi al secondo, ma riguardano anche la capacità di messa a fuoco. Questa fotocamera è infatti capace di mettere a fuoco in 0,03 secondi e quindi eccelle nella cattura delle repentine azioni che contraddistinguono il mondo dello sport e del reportage naturalistico. E’ dotata di Dual Pixel CMOS AF II e utilizza un algoritmo deep learning migliorato, con AF tracking che include il rilevamento di occhi, corpo e volto di soggetti umani e animali, nonché il rilevamento della testa di persone sia nelle foto che nei video.

Include anche una funzione di tracciamento dei veicoli per immortalare a livello professionale moto, vetture di Formula Uno con cockpit aperto, auto GT e da rally, con la possibilità di dare la priorità al veicolo o al casco del pilota. Il rilevamento di occhi, viso, testa e corpo è ora disponibile in tutte le modalità AF, oltre a una nuova Zona flessibile che consente agli utenti di selezionare le dimensioni e la forma dell’area della Zona AF. EOS R3 definisce un nuovo standard grazie alla sua capacità di messa a fuoco fino a -7,5 EV.

Infine, lo stabilizzatore d’immagine integrato a 5 assi può essere abbinato allo stabilizzatore ottico d’immagine in obiettivi RF selezionati per offrire prestazioni con un massimo di 8 stop, migliorando così la capacità di ripresa a mano libera e la registrazione stabile di filmati in movimento.

La fotocamera Canon EOS R3, di cui trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale, sarà disponibile a partire dalla seconda metà di novembre al prezzo suggerito al pubblico di 6.289 euro iva inclusa.