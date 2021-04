Canon prepara a EOS R3: la mirrorless professionale ultra-reattiva

Con un gesto a sorpresa Canon annuncia ufficialmente di star sviluppando la sua nuova Mirorrless professionale EOS R3 con un design particolarissimo per la gamma R e che si rifa alla Reflex top di gamma Canon EOS-1D X Mark III e che pone al primo piano le caratteristiche di velocità e reattività. Pensata per i fotoreporter e fotografi sportivi professionisti più esigenti EOS R3 è una fotocamera ibrida di nuova generazione a cui potranno essere abbinati tre nuovi e rivoluzionari obiettivi RF e un’app per la condivisione dei file in grado di garantire un flusso di lavoro ultra efficiente anche in condizioni estreme.

A bordo di EOS R3 troveremo sensore stacked CMOS BSI, il potente processore d’immagine DIGIC X, scatto continuo a 30fps con tracking AF/AE, rilevamento occhi, testa e corpo e un’innovativa funzione di controllo Eye AF che traccia l’occhio del fotografo per aiutarlo nella messa a fuoco.

Alla base troviamo il sistema Canon EOS R, dotato del potente innesto RF che grazie anche agli. obiettivi lanciati oggi il 14 Aprile, RF 400mm F2.8L IS USM e RF 600mm F4L IS USM, permetterà ai professionisti di raggiungere raggiungere livelli di prestazione non disponibili fino ad oggi.

I cinque punti cardine della nuova Canon EOS R3

Qualità e velocità elevate

EOS R3 sarà la prima fotocamera della serie EOS a disporre del nuovissimo sensore stacked CMOS retroilluminato da 35 mm, sviluppato da Canon. Con questa fotocamera i professionisti possono usufruire di riprese a 30fps con tracking AF/AE e minima distorsione immagine quando si utilizza l’otturatore elettronico, perfetto per le esigenze dei fotografi sportivi professionisti che devono immortalare azioni in una frazione di secondo.

Tracking velocissimo delle azioni in rapido movimento

I professionisti possono spingersi ai limiti della loro creatività grazie al tracking ad alta precisione e alla messa a fuoco di azioni ad alta velocità. L’autofocus Dual Pixel CMOS AF II di nuova generazione di EOS R3 riesce a rilevare il rapido movimento di occhi, testa e corpo ed è ideale per immortalare anche i minimi dettagli in una frazione di secondo. Inoltre, Canon ha annunciato che aggiungerà un ulteriore elemento (che sarà svelato più avanti, ricordiamo che si tratta di un annuncio di sviluppo) al tracking AF di questa fotocamera.

Controllo AF, con gli occhi!

EOS R3 disporrà di una nuova e migliorata tecnologia, implementata per la prima volta sul modello EOS 5. Si tratta della prima fotocamera digitale EOS a offrire alla nuova generazione di fotografi la funzione di controllo Eye AF che consente di selezionare e spostare il punto AF semplicemente con il movimento degli occhi del fotografo attraverso il mirino. Questa funzionalità istintiva consente ai professionisti di controllare l’AF in modo naturale e veloce. Riducendo il tempo di messa a fuoco – rispetto a un classico multi-controller/pulsante.

Design professionale

Ispirandosi alla serie EOS-1D mark III, il corpo macchina di EOS R3 consente un controllo estremamente intuitivo anche nelle situazioni professionali più impegnative. È possibile contare sulla stessa durata e resistenza alla polvere e all’acqua dei corpi della serie EOS-1. La fotocamera dispone anche dell’impugnatura integrata. Con EOS R3, i professionisti avranno la garanzia di poter continuare a riprendere indipendentemente dalle condizioni climatiche e ambientali, a bordo campo o piscina, così come in esterni o interni, con la neve o sotto il sole.

Connessione veloce: il nuovo trasferimento veloce di file di Canon

EOS R3 sarà compatibile con l’app per smartphone (iPhone e Android) Mobile File Transfer di Canon. Un nuovo modo di trasferire le immagini e velocizzare il flusso di lavoro in mobilità, utilizzando servizi di rete mobili e in assenza di dispositivi LAN cablati.

Canon lancerà la versione 1.2 di Mobile File Transfer per iOS, compatibile con EOS-1DX Mark III, EOS R5 e EOS R6, sull’App Store di Apple a giugno. La compatibilità con Android sarà disponibile successivamente.





Canon RF – Un sistema che cresce

Come abbiamo accennato Canon ha presentato anche anche RF 100mm F2.8L MACRO IS USM, un eccezionale obiettivo per macro e ritratti, il primo obiettivo AF macro al mondo con funzionalità di ingrandimento 1.4x. Canon svela anche i dettagli dei nuovi RF 400mm F2.8L IS USM e RF 600mm F4L IS USM, due teleobiettivi a focale fissa studiati per rispondere alle esigenze dei fotografi sportivi e naturalisti, con incredibili funzionalità e lunghezze focali, soprattutto se abbinati a EOS R3 ma di questi ultimi due vi parliamo in un articolo dedicato.

Per chi vuole restare aggiornato sullo sviluppo e sulle date di uscita di EOS R3 Canon ha allestito una pagina apposita da cui potete partire per scoprire altri dettagli.