AppleEvent, con Mi Piace il cuore si trasforma in Mela

La scorsa settimana Apple ha introdotto l’hashflag #AppleEvent su Twitter, dedicato per l’appunto all’evento digitale che si terrà questa sera a partire dalle 19:00, con diretta macitynet dalle 18:30. Adesso, è stata aggiunta una nuova animazione che si attiva nel momento in cui l’utente mette “Mi piace” a un tweet contenente l’hashtag in questione.

Quando twitti l’hashtag #AppleEvent, Twitter mostrerà una versione mini del logo Apple raffigurato nell’invito all’evento

Questo non è il primo hashflag di Apple su Twitter: l’anno scorso Apple ha utilizzato più hashflag diversi per promuovere i propri eventi autunnali. Quest’anno, Apple ha creato hashflag per l’evento Spring Loaded del 20 aprile e poi ancora per la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 svoltasi a giugno, che possono essere visti direttamente sul sito dedicato agli hashflag disponibile da questa pagina. Questo nuovo hashflag sarà attivo da oggi fino al 6 dicembre e usa lo sfondo dell’invito all’evento.

L’ultima aggiunta significa che quando metti Mi piace a un tweet contenente il tag #AppleEvent nell’app Twitter ufficiale di iOS, il simbolo del cuore si trasformerà in una versione in miniatura del logo Apple corrispondente all’aspetto dell’evento, quindi si trasformerà in un cuore con contorno blu, quindi di nuovo in un normale cuore rosso

A questo indirizzo troverete una carrellata di tutto quello che Apple ha in programma di presentare per questo autunno, ad iniziare da quel che è atteso già stasera. Le voci suggeriscono che sarà iPhone 13 protagonista dell’evento, e che dovrebbe godere di un design simile all’attuale modello, con qualche novità importante sul frontale, anche per il display.

Più di recente, Bloomberg e Ming-Chi Kuo hanno riferito che iPhone 13 sarà dotato di una nuova tecnologia di comunicazione satellitare. Queste funzionalità, che potrebbero essere abilitate tramite un aggiornamento software in futuro, consentirebbero agli utenti di inviare messaggi di emergenza quando si trovano in aree prive di servizio cellulare.

Cosa c’è da aspettarsi

Diretta: come seguirla