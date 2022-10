La carenza di elio è fonte di preoccupazione per la medicina Hi-Tech

C’è carenza globale di Elio e i medici riferiscono di preoccupazioni per l’assenza di un gas che è fondamentale nei sistemi per imaging a risonanza magnetica.

Le disponibilità di elio non sono infinite e la domanda di questo gas in questi anni ha continuato a crescere. L’elio non si usa solo per gonfiare i palloncini ma serve a scopi ben più nobili, e sono impiegati mediamente fino a duemila litri di elio allo stato liquido per le risonanze magnetiche.

In forma liquida l’elio viene usato anche nella criogenia, per la pressurizzazione e lo spurgo dei gas e per processi particolari come la crescita di cristalli di silicio. Sulla Terra questo elemento è relativamente raro e quello presente sul nostro pianeta viene estratto con particolari procedimenti di separazione a bassa temperatura.

NBCNews riferisce che cinque dei principali fornitori statunitensi di elio stanno razionando l’elemento, dando priorità al settore sanitario, riducendo i lotti forniti normalmente a clienti meno essenziali.

Non siamo ancora arrivati al punto che molti ospedali devono annullare le risonanze o spegnere i macchinari ma le strutture in questione hanno certamente notato un aumento dei prezzi allarmante dell’elio, fino al 30% rispetto a poco prima. Il problema è che non esiste un elemento per il raffreddamento efficace come l’elio liquido, e il mercato è suscettibile di continue variazioni. “Non esistono alternative”, spiega Donna Craft, direttore dei lavori di Premier Inc., incaricata di stipulare contratti con i fornitori di elio per conto di 4000 ospedali. “Senza l’elio, i macchinari per le risonanze non possono funzionare”.

Ge Healthcare e Siemens hanno sviluppato procedure RM che richiedono meno elio liquido; Siemens ha realizzato un sistema che richiede solo 0,7 litri di elio ma questi sistemi non sono ancora molto diffusi. Solo negli USA si contano 12.000 sistemi per la risonanza, macchinari ingombranti che non è facile sostituire dall’oggi al domani. La disponibilità di sistemi che richiedono meno elio dovrebbe ad ogni modo permettere in futuro di incrementare l’accessibilità della risonanza magnetica.x