Caricabatterie 30W Baseus, con coupon oggi lo pagate solo 9,60€

Un caricatore USB-C da 9€, l’80% in meno del del prezzo dell’originale Apple: Lo trovate su Amazon grazie all’ offerta sul Basesus Mini 30W scontato al di più del 50% e che oggi pagate solo 9,60€

Questo caricatore è progettato per ricaricare i dispositivi di nuova generazione al massimo della potenza supportata grazie alla tecnologia Power Delivery, che regola l’erogazione in base al dispositivo collegato per ricaricarlo più velocemente possibile.

La potenza, come dicevamo pari a 30W, è sufficiente per ricaricare a piena potenza tutti gli iPhone di ultime generazioni utilizzando un cavo da USB-C a Lightning oppure un cavo da USB-C a USB-C per i nuovi iPhone, gli iPad Pro, e i MacBook Air 13” che nella confezione hanno, appunto, un caricabatterie da 30W.

Pur non essendo piccolissimo è significativamente più piccolo del caricabatterie Apple e non troppo più grande del caricabatterie sempre di Apple da 20W. In più è dotato di una spina smussata che riduce al minimo lo spazio sprecato nella presa e l’efficienza della presa. In pratica il corpo del caricabatterie è orientato in maniera da ridurre la probabilità che oscuri anche una presa che si trova accanto a quella cui è connesso.

Basesus Mini 30W è in vendita su Amazon al prezzo di 20 euro, è in sconto a 15,99€ ma se cliccate il coupon con sconto del 40%, lo pagate la metà: 9,60 € appunto.