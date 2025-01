E99 Pro, il drone che filma in 4K è scontato a 12 €

Pubblicità

Per chi desidera avventurarsi nel mondo della fotografia aerea – indifferentemente tra principianti ed esperti – è in corso un’offerta imperdibile su E99 Pro, un drone con fotocamera 4K HD capace quindi di catturare immagini e video in alta definizione con un’ottima qualità per ogni tipo di ripresa, sia aerea che a livello del suolo.

La batteria promette un tempo di volo che varia tra i 10 e i 15 minuti ed essendo removibile si può sostituire facilmente con un’altra già carica per continuare a volare.

Questo modello è progettato per resistere anche a condizioni di vento leggero, con una massima resistenza al vento di 10 km/h.

Incorpora un giroscopio a 6 assi perciò offre stabilità durante il volo ed è possibile regolare la velocità in modalità lento, medio e veloce per adattarlo alle esigenze di volo del momento.

Per i principianti c’è la funzione di decollo con un clic che permette di far partire il drone senza complicati settaggi iniziali.

Ottimo inoltre il telecomando in dotazione in quanto consente di controllarlo fino a 150 metri di distanza, mentre tramite l’app è possibile guardare in tempo reale ciò che inquadrano le telecamere sfruttando il modulo WiFi incorporato.

Infine, pesa solo 110 grammi e c’è la modalità FPV (First Person View) per vivere l’esperienza di volo in prima persona come se si fosse a bordo del drone stesso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 51 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 76% andando a spendere intorno ai 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

