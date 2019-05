Caricatore da 60W con 4 USB e una presa USB-C in sconto a 24,99 euro

E’ in promozione l’alimentatore Anker PowerPort+, sufficientemente potente per ricaricare i nuovi MacBook ma anche qualsiasi altro dispositivo dotato di presa Type-C. Grazie ad un codice sconto lo pagate solo 24,99 euro spedizione inclusa.

Con i suoi 60W di potenza (30W in uscita sulla presa USB-C) può ricaricare tranquillamente i MacBook 2015/2016 e perfino in nuovi MacBook Pro 13” e 15”, ma anche i Chromebook di Google, la Nintendo Switch e diversi altri smartphone di ultima generazione. Con il giusto cavo può anche abilitare la ricarica rapida non solo con i nuovi iPhone ma anche gli iPad Pro di ultima generazione.

Le quattro prese USB-A classiche possono ricaricare contemporaneamente smartphone e tablet (ciascuna può erogare massimo 2.4A). Con design minimale e profilo compatto, si adatta perfettamente ad una scrivania con un ingombro minimo.

Per maggiori informazioni date uno sguardo alla nostra recensione. Se invece volete comprarlo spendendo il meno possibile, l’offerta che fa per voi si attiva con il codice BMMW79IC e anziché 35 euro lo pagherete soltanto 24,99 euro spedizione inclusa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 3 giugno.