Caricatore da auto iClever con 2 USB per iOS e Android a 6,99 euro ancora per poco

Un caricatore da auto con 2 USB su misura di iPhone, iPad e Android per soli 6,99 euro. E’ l’offerta sul caricatore per auto di iClever ottenibile inserendo un nostro codice sconto nel carrello.

Questo caricatore incorpora due prese USB progettate per ricaricare a piena potenza iPhone, iPad e dispositivi Android. Per i primi, la porta è etichettata con il nome “Apple” mentre per gli altri è sufficiente collegare il relativo cavo alla porta USB accompagnata dall’etichetta “Android”.

E’ da 33W, perciò può ricaricare a piena potenza anche due tablet contemporaneamente. L’erogazione dell’energia viene inoltre regolata dalla tecnologia SmartID che consente al caricatore di capire quale tipologia di dispositivo (e quindi di batteria) è collegato e di conseguenza regolare la potenza di carica.

La struttura appare molto solida così come i connettori sono in acciaio e con robuste meccaniche che consentono di inserire saldamente il caricatore nella presa accendisigari dell’auto evitando che possa creare falsi contatti o fuoriuscire per errore.

Questo caricatore di iClever viene normalmente venduto per 9 euro. Con il codice GQG73LFB lo comprate per soli 6,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 27 maggio.